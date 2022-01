Bolsa segue acima dos 103 mil pontos influenciada pelo exterior e pelo câmbio

O Ibovespa se recupera da perda de segunda e tenta manter curso que o devolva aos 103 mil pontos. Em mais um dia que se mostrava negativo em Nova York - onde os três índices de referência caíam diante da perspectiva mais dura do BC americano para combater a inflação - o índice da B3 subia pouco abaixo de 1% até ganhar força e renovar na tarde desta terça-feira, 11, a máxima do dia, aos 103.521,65 pontos, em alta de 1,55%, enquanto o dólar à vista era negociado em baixa de 1,36%, a R$ 5,5970, com mínima a R$ 5,5810 na sessão.

Em Nova York, o desempenho passa a ser positivo, com Dow Jones (+0,10%) se unindo agora a S&P 500 (+0,45%) e especialmente Nasdaq (+1,14%), as três referências nas respectivas máximas da sessão, durante a audiência com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Senado dos EUA.

Leia Também Salário mínimo fica abaixo da inflação em 2022

A perspectiva de que o BC mantenha o ajuste restritivo da política monetária após o IPCA de dezembro, em desaceleração ante novembro, mas ainda acima da mediana das estimativas para o mês, contribui para o ajuste do real frente à moeda americana. A baixa da taxa de câmbio no mercado doméstico vem também em sintonia com a aceleração das perdas do índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a seis divisas fortes. A moeda americana também acelerou as perdas frente a pares do real, como o rand sul-africano e o peso chileno, além de passar a operar em ligeira queda ante o peso mexicano.

Em audiência no Comitê Bancário do Senado, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, admitiu que se a inflação elevada nos Estados Unidos persistir, o BC americano terá que adotar uma política monetária mais dura, o que poderia causar uma recessão. No entanto, ele se disse confiante de que o país atingirá estabilidade de preços. Segundo Powell, a expectativa é de que haja arrefecimento das pressões inflacionárias ao longo do tempo, mas ainda é incerto o quão rápido isso ocorrerá. "As pressões inflacionárias estão a caminho de persistir até pelo menos metade deste ano."