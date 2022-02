Risco de Rússia invadir a Ucrânia afeta desempenho da Bolsa e do dólar; Nova York cai

O risco de uma eventual invasão na Ucrânia pela Rússia mexeu com o desempenho dos ativos nesta sexta-feira, 11, em especial da Bolsa brasileira (B3), que apesar de ter subido forte mais cedo, terminou o dia com uma leve alta de 0,18%, aos 113.572,35 pontos - na semana, subiu 1,18%. Em Nova York, os índices caíram forte, enquanto o dólar, que chegou a ceder no começo da sessão, fechou com variação positiva de 0,01%, a R$ 5,2424.

O clima é de tensão no exterior, após notícias de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria decidido invadir a Ucrânia. A Casa Branca afirmou que observa a disposição de forças russas e que tem a informação de que a invasão se dará antes do fim das Olimpíadas de Inverno.

O índice DXY - que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis divisas fortes - subiu no meio das negociações, em razão, sobretudo, da queda do euro. A moeda americana também ganhou força em relação a divisas emergentes pares do real, diminuindo as baixas frente ao peso mexicano e passando a operar em alta ante o rand sul-africano. Os ganhos do dólar em relação ao rublo já superam 3%.

Como o aumento da percepção de risco, investidores se abrigaram na moeda americana. Por aqui, na mínima do dia, o dólar tocou em R$ 5,1810. O recuo se deve ao ingresso de capital estrangeiro no mercado de câmbio, que seriam destinados à renda fixa e Bolsa.

O forte ganhos das ações da Petrobras, com a ON em alta de 4,21% e a PN, de 4,07%, ajudaram o Ibovespa a não virar para o negativo. "A Petrobras vai se beneficiar muito desse conflito, porque ela é uma grande exportadora da região. Com uma possível guerra, muitos países poderão ter dificuldades de explorar ou até ter seus campos de exploração atingidos", avalia Julia Monteiro, analista da MyCap.

"Esse bloco de oposição à Rússia promete sanções severas contra o país, que também é um dos grandes exportadores de petróleo. Se a Rússia não conseguir escoar petróleo, vai falta a commodity no mundo e o Brasil poderá ser beneficiado", acrescenta Julia.

As ações do setor bancário também ajudaram Ibovespa a se descolar do recuo de Nova York, com Dow Jones em baixa de 1,43%, S&P 500, de 1,92% e o Nasdaq, de 2,81%. Por aqui, Itaú Unibanco subiu 6,15%, Santander, 1,08% e Bradesco, 1,10%. Os três maiores bancos privados do país terminaram 2021 com uma alta de 30% no lucro.

Os resultados do quarto trimestre de 2021 solidificaram o Itaú Unibanco como o banco mais valioso da América Latina, um posto que tem trocado de dono como poucas vezes se viu na história recente. Além de elevar seu lucro em 45% no ano passado, o conglomerado cresceu em todas as linhas de crédito, batendo recorde em financiamento imobiliário e emissão de cartões. O banco ainda avançou em iniciativas digitais e gerou receitas o suficiente para reforçar seu colchão contra a inadimplência.