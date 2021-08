Bolsa recupera os 122 mil pontos e tenta zerar as perdas do dia

A frustração com o recuo das vendas do varejo no Brasil em junho, divulgada nesta quarta-feira, 11, contribui para manter a Bolsa em terreno negativo pelo segundo dia, tendo chegado no pior momento da sessão aos 120.826,92, ainda acima da mínima do último dia 3 (120.807,02), quando foi ao menor nível intradia desde 14 de maio.

Às 13h58, o principal índice da B3 limitava as perdas da sessão a 0,17%, aos 122.414,95 pontos, enquanto o dólar à vista subia 0,32%, a R$ 5,2135. A Ptax fechou em baixa de 0,39%, a R$ 5,2013.

Em Nova York, seguindo o padrão das duas sessões anteriores, o desempenho é misto, com o Nasdaq renovando mínima do dia nesta última hora a 14.692,41, em baixa de 0,65%, e o S&P 500 também chegando a oscilar, pontualmente, para o negativo - Dow Jones segue em alta de 0,51%, com o S&P 500 agora em alta de 0,10% e o Nasdaq em baixa de 0,39%. O petróleo cede em torno de 0,7% na sessão, com o Brent a US$ 70 por barril.

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, com investidores atentos às leituras de inflação ao consumidor dos Estados Unidos e da Alemanha em julho, que subiram em ritmos esperados pelo mercado. Enquanto o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) alemão registrou no período alta anual maior que a do mês anterior, o americano desacelerou em relação à alta de junho, o que pode indicar menos pressão para que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) reduza o apoio monetário em breve.

Ao explicar a estratégia de política monetária do Federal Reserve, o presidente da distrital de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que o medo da inflação não fará com que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) eleve as taxas de juros em resposta ao mercado de trabalho aquecido nos Estados Unidos. Ele disse também que a alta da inflação é abastecida por forças que devem diminuir ao longo do tempo. "Espero que a inflação desacelere para a meta em um prazo mais longo".

Da ala "hawk" do Federal Reserve, a presidente do Fed de Kansas City, Esther George, disse que a economia americana não requer política monetária apertada, mas que é preciso reduzir os estímulos. "É preciso garantir ajuste na acomodação monetária à medida que a economia cresce", observou.

No cenário doméstico, a Câmara vota nesta quarta a reforma tributária que vai mexer com o Imposto de Renda.