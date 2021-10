Bolsas sobem com commodities, mas temores sobre inflação e atividade seguram mercados

A baixa liquidez no câmbio doméstico favorece o vaivém das cotações, em dia de feriado nos EUA, mas com dólar operando em alta lá fora, e véspera de feriado no Brasil. No começo dos negócios desta segunda-feira, 11, a moeda americana caiu até a mínima a R$ 5,4956, com uma realização parcial dos ganhos acumulados em 2,74% na semana passada, segundo operadores. No entanto, o mercado ajustou posições, apoiando a inversão para alta, com investidores atentos à evolução das projeções para a inflação na Pesquisa Focus, ao avanço também do petróleo e minério de ferro, além de temores com os preços de energia, que tem pressionado mais a inflação mundial e no Brasil do que o esperado.

O dólar à vista registrou máxima a R$ 5,5288, alta de 0,23%, no começo da tarde. O dólar futuro para novembro subiu até R$ 5,5460 (+0,29%), com giro financeiro movimentado de cerca de US$ 3,143 bilhões, ante cerca de US$ 7,683 bilhões na sexta no mesmo período.

Bolsa

O clima de meio feriado trouxe alguma instabilidade, mas não impediu a Bolsa de dar continuidade ao desempenho positivo da última sexta-feira, quando subiu mais de 2%.

As altas significativas dos preços do petróleo e do minério de ferro deram impulso às ações do setor de commodities, que em boa medida ajudaram a sustentar o índice brasileiro. As bolsas de Nova York, que num primeiro momento apontavam para uma abertura negativa, voltaram a encontrar o caminho da alta e reforçaram a tendência por aqui.

Nos primeiros minutos de negociação do Ibovespa chegou a cair levemente, com mínima a 112.671,30, uma queda de 0,14%. Depois da abertura positiva em Nova York, no entanto, o índice chegou a flertar com o patamar dos 114 mil pontos, com alta de 1,02% na máxima desta sessão, aos 113.981,60 pontos.

No exterior, os índices futuros de Nova York oscilavam em queda no pré-mercado, mas houve importante recuperação na abertura dos negócios no mercado à vista, que acabou por contagiar os demais. Segundo o gerente de mesa variável de uma grande corretora, o mercado americano opera atento principalmente à questão do teto da dívida dos Estados Unidos, mas também aguarda o início da temporada de balanços, que será um termômetro importante do ritmo da economia local. "O início do tapering já está bem precificado", afirma.