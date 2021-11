Bolsa perde um pouco do fôlego com bancos no negativo e tarde mista em Nova York

A Bolsa perdeu levemente o ritmo de valorização, com a maior parte das ações de primeira linha de bancos oscilando no terreno negativo, em tarde de falta de direção no mercado acionário em Nova York. O Índice Bovespa, que chegou a sustentar alta acima de 2%, passou a operar na marca dos 107 mil pontos, coincidindo com leve piora de seus pares americanos e uma redução da valorização do real frente ao dólar, que fechou em queda.

O mercado brasileiro recompõe perdas diante de um cenário fiscal um pouco menos adverso, embora a preocupação com o desaquecimento da economia siga no radar. No exterior, menor percepção de risco com a China favorece a busca por risco.

Leia Também Bolsonaro anuncia prorrogação da desoneração da folha de pagamento por mais 2 anos

Às 16h54, o Ibovespa subia 1,65%, aos 107.717,34 pontos. Em Nova York, o índice Dow Jones recuava 0,34%, enquanto S&P 500 e Nasdaq subiam 0,14% e 0,66%, nesta ordem. No câmbio, o dólar à vista fechou em queda de 1,75%, cotado em R$ 5,4042. Na renda fixa, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2023 tinha taxa de 11,970%, contra 12,216% do ajuste de quarta.

Educação

Em meio ao bom humor do mercado, as ações do setor de educação sobem em bloco, com destaque para Yduqs que acelera 7,94%, entre os maiores ganhos do Ibovespa. O movimento reflete o otimismo em relação ao desempenho do segmento em 2022, após os fortes impactos sofridos pela pandemia, avalia o head de Renda Variável da Monte Bravo, Bruno Madruga. O resultado da Yduqs, melhor do que o esperado no terceiro trimestre, também contagia positivamente os pares, complementa.

"O desempenho das ações na bolsa refletem as expectativas futuras e a projeção para 2022 é bastante interessante pela retomada da economia. Há a expectativa pela volta das aulas presenciais, com a vacinação bem acelerada no País, que caminha para uma normalização até meados do ano que vem", avalia, destacando ainda o forte desenvolvimento digital das empresas de educação. "Diante desse cenário, deve ter um fluxo muito forte principalmente de fundos de investimento". Entre os pares, Cogna sobe 4,00%, nima, 4,58% e Ser Educacional, 4,90%, enquanto o Ibovespa avança 2,22%, a 108.318 pontos.