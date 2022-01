Bolsa segue acima dos 105 mil pontos; dólar é negociado em baixa

Nesta oitava sessão do ano novo, o Ibovespa passa a acumular leve ganho de cerca de 0,50% em 2022, recuperando o nível de 105 mil pontos e chegando na máxima aos 105.550,90 pontos, melhor nível intradia desde 3 de janeiro (106.125,47), após ter fechado 2021 aos 104,8 mil pontos.

Às 13h55, a referência da B3 subia 1,54%, aos 105.377,76 pontos, enquanto o dólar à vista era negociado em baixa de 0,37%, a R$ 5,5598. A taxa Ptax fechou cotada a R$ 5,5611, queda de 1,31% em relação à sessão anterior, quando encerrou a R$ 5,6351.

Em Nova York, os três índices de referência devolvem os ganhos neste começo de tarde, enquanto o petróleo segue em alta firme, com o WTI negociado em torno de US$ 82,5 por barril (+1,67%) e o Brent a US$ 84,74, em Londres, na máxima da sessão. No começo da tarde, os contratos futuros de petróleo acentuaram ganhos após o Departamento de Energia dos Estados Unidos informar recuo de 4,5 milhões de barris de petróleo nos estoques na semana passada, em queda maior do que o previsto pelo mercado.

Na B3, as ações de commodities e siderurgia seguem em recuperação (Petrobras ON +2,53%, Petrobras PN +2,25%), em dia também positivo para as utilities (Eletrobras ON +4,26%), enquanto os bancos têm desempenho majoritariamente negativo, com Santander (-2,51%) entre as maiores perdas da carteira Ibovespa na sessão, ao lado de Locaweb (-3,74%) e Banco Inter (-1,98%). Na ponta positiva estão Iguatemi (+6,58%), Hapvida (+6,22%) e Lojas Renner (+6,19%).

Com o aumento da gasolina e do diesel a partir desta quarta-feira, 12, o preço médio da gasolina vendida nas refinarias da Petrobras atinge alta de 76% e do diesel a 79% no período de um ano (janeiro 2021/janeiro 2022), calculou o Observatório Social da Petrobrás (OSP). Ao todo foram 12 aumentos da gasolina e cinco reduções no período.

Com relação ao diesel S-10, ao longo de 2021 foram nove aumentos e três reduções de preços. Somando com o último reajuste, são 10 aumentos em 12 meses, disse o OSP.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o resultado do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de dezembro, divulgado nesta quarta, mostrou "redução significativa" na inflação desde o último mês. "Com preços de gasolina e comida caindo, [o indicador] demonstra que estamos fazendo progresso em desacelerar a taxa de aumento de preços", afirmou o líder, em comunicado emitido pela Casa Branca.