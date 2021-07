Bolsa sobe 1,8% e dólar cai a R$ 5,18 com apetite por riscos aqui e no exterior

O apetite por risco dos investidores segue firme perto do final do pregão desta segunda-feira, 12, com a Bolsa brasileira (B3) subindo forte aos 127 mil pontos, enquanto o dólar segue em queda firme, de mais de 1%. Os ativos locais seguem o dia positivo visto também no exterior, apesar dos ganhos mais contidos do mercado de Nova York.

O noticiário local escasso, sem grandes novidades, ajuda na recuperação do mercado. Às 16h22, o Ibovespa ganhava 1,79%, aos 127.717,15 pontos, com destaque para o avanço das ações de bancos, como as units do Santander, em alta de 3,77%. No Brasil, o dólar à vista recuava 1,11%, cotado a R$ 5,1801.

Em Nova York, o EWZ, principal ETF de empresas brasileiras, subia 1,9%. O Dow Jones subia 0,39%, o S&P 500, 0,33% e Nasdaq, 0,15%. A queda do dólar, também no exterior, ajuda na renda fixa, onde os juros futuros se firmaram em baixa e renovaram mínimas nesta última hora. As Bolsas da Ásia e Europa também fecharam em alta generalizada, mas assim como o mercado acionário americano, o avanço da variante Delta da covid segurou os ganhos de alguns dos índices.

No noticiário, o uso de usinas termelétricas por conta da escassez nos reservatórios das principais hidrelétricas deve custar R$ 13,1 bilhões até novembro deste ano aos consumidores. Devido à crise hídrica, o governo autorizou o uso de todas essas usinas, até mesmo as mais caras, para garantir o abastecimento de energia no País. A despesa bilionária será embutida nas tarifas de energia no próximo ano.

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,013 bilhões na segunda semana de julho, segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. O valor foi alcançado com exportações de US$ 5,576 bilhões e importações de US$ 3,563 bilhões.

Já o diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, disse há pouco que o choque inflacionário deste ano será importante para a inércia em 2022, que é o horizonte relevante para o qual a autoridade monetária está calibrando sua política. "Grande questão será como será a dinâmica (de preços) na abertura da economia", afirmou há pouco em evento.

No noticiário internacional, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta tarde que os protestos ocorridos ontem em Cuba são um sinal de um povo "cansado" do governo local, por questões como as restrições econômicas à mídia, a repressão e a falta de insumos de saúde. Segundo ela, não há informações sobre uma mudança da política dos Estados Unidos para a ilha, mas Washington pode ajudar a população local a ter mais acesso a vacinas contra a covid-19. A porta-voz também negou qualquer responsabilidade do governo do presidente Joe Biden nos protestos, como mencionado ontem pelo governo cubano.