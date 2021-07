Bolsa tenta recuperação com o setor imobiliário, mas cenário externo não ajuda

A Bolsa ensaia uma recuperação nos negócios nesta terça-feira, 13, mas esbarra na piora dos índices da bolsa de Nova York. O Ibovespa chegou a subir 0,20% na máxima intraday, tendo como destaque as ações do setor imobiliário. As de varejo também avançam nesta tarde, em contraposição às quedas de papéis do setor financeiro, bloco de maior peso na composição da carteira do Ibovespa.

Às 14h29, o Ibovespa marcava 127.741,63 pontos, em alta de 0,12%. O Imob, índice que mede a variação de ações de empresas do setor imobiliário, avançava 1%. Em Nova York, o índice Nasdaq caía 0,06%, enquanto Dow Jones e S&P 500 perdiam 0,23% e 0,17%, nesta ordem.

Leia Também Relatório da reforma do IR reduz imposto sobre empresas e mantém isenção de fundos imobiliários

No câmbio, o dólar à vista era negociado a R$ 5,1756, praticamente estável (+0,03%). No mercado futuro, a divisa para liquidação em agosto avançava 0,05%, aos R$ 5,1860. Na renda fixa, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para liquidação em janeiro de 2023 tinha taxa de 7,38%, contra 7,32% do ajuste de segunda.

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o relator do projeto de reforma do Imposto de Renda, Celso Sabino (PSDB-PA), disse que manteve a isenção para os fundos de investimentos imobiliários, em infraestrutura e na área logística. "Nos fundos de investimentos imobiliários, vamos manter a isenção", disse ele. Segundo Sabino, o projeto vai isentar da tributação de come-cotas os fundos de infraestrutura, investimento do agronegócio, os Fundos de Investimento em Participações e todos relacionados à construção e ampliação da nossa plataforma logística nacional.

Sabino antecipou ainda que retirou do seu projeto a obrigatoriedade de empresas imobiliárias, de aluguéis e shoppings de pagar o imposto pelo lucro real. Essas empresas pagam pelo lucro presumido. Esse ponto foi um dos mais criticados pelo mercado no projeto original do governo.

As bolsas de Nova York perderam força e voltaram a ter viés negativo, após a disparada dos juros dos Treasuries na sequência de um leilão de T-bonds de 30 anos do Departamento do Tesouro americano, que registrou uma demanda abaixo da média. O movimento pesou sobre ações do setor de tecnologia, que atenuaram os ganhos. Por lá, a terça-feira é marcada alta acima do esperado da inflação no varejo em junho, o que acabou por trazer alguma instabilidade às taxas.

No noticiário corporativo, sancionada a lei que permite a capitalização da Eletrobrás, a Associação dos Empregados da Eletrobrás (Aeel) se prepara para iniciar uma batalha jurídica e derrubar o processo, considerado inconstitucional, segundo o conselheiro da entidade Emanuel Mendes Torres. Os planos também são de atuar junto à Câmara nos próximos 30 dias, prazo para avaliar os 14 vetos do presidente Jair Bolsonaro, entre eles os dispositivos que dariam direitos aos trabalhadores, como realocação em outras estatais ou a compra de ações por preços mais vantajosos.