Com exterior, Bolsa busca se firmar no positivo; dólar renova mínima

A Bolsa se aproximou nesta sexta-feira, 13, de operar abaixo de 120 mil pontos, nível que não atinge desde 13 de maio e, apesar da pressão, tem conseguido sustentar nos últimos três dias.

Na mínima da sessão, o índice de referência da B3 foi aos 120.044,65 pontos e, às 14h, esboçava reação, em leve alta de 0,21%, aos 120.956,37 pontos, ainda a caminho de perda em torno de 1,5% na semana, vindo de ganho de 0,83% acumulado na anterior. A virada em São Paulo acompanha direção única dos três índices acionários em Nova York, agora positiva, embora com ganhos bem discretos, de até 0,11% (Dow Jones).

No mesmo horário, o dólar à vista renovava a mínima da sessão e cedia 0,67%, a R$ 5,221, em dia de ajuste negativo de 0,56%, a 92,515 pontos, no índice DXY, que contrapõe a moeda americana a referências como euro, iene e libra. A taxa Ptax fechou esta sexta-feira a R$ 5,2474, alta de 0,23% em relação à sessão anterior, quando encerrou a R$ 5,2351.

No Brasil, a atividade econômica teve um bom desempenho no segundo trimestre, conforme o crescimento de 13,17% do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) ante o mesmo período de 2020, mas deve ter moderação na segunda metade do ano, avalia o Bank of America (BofA), em relatório.

O resultado trimestral IBC-Br, com alta de 0,1% na margem e de 13,2% no interanual, reforçou a aposta da XP Investimentos em alta de 0,2% no PIB do segundo trimestre, na série com ajuste. Para o resultado de 2021, a expectativa é de expansão de 5,5%.

Nos Estados Unidos, a queda de 11 pontos do índice de sentimento do consumidor dos Estados Unidos em agosto ante julho, a 70,2, foi majoritariamente provocada pelo recente aumento nos casos de covid-19 no país, enquanto que preocupações com finanças pessoais e o fim de benefícios extras a desempregados também contribuíram para o recuo, segundo avalia o ING, em relatório a clientes.