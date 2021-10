Ata do Federal Reserve tem efeito comedido no mercado global; dólar oscila com BC

A esperada divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), às 15h, teve efeitos comedidos no mercado americano, com as bolsas de Nova York apresentando leve oscilação e o Dow Jones entrando - ainda que levemente - no terreno negativo. Nos ativos brasileiros, a ata, a princípio, também teve pequeno impacto. Embora o dólar tenha oscilado pouco nos mercados globais após a divulgação do documento, aqui a divisa perdeu força na última hora, mas por conta de anúncio do Banco Central de leilão de até 20 mil (US$ 1 bilhão) de contratos de swap cambial.

A ata da reunião do Fed reforça a posição dos dirigentes de que uma redução no volume de compras de bônus pode ser apropriado em breve, caso a economia siga evoluindo como o esperado. O cenário reforça a percepção de que os Estados Unidos podem começar em breve a retirar estímulos monetários, o chamado tapering, embora a ata afirme que o ritmo desse processo deva ser ajustado enquanto ele ocorre.

O documento, contudo, diz que os critérios do Fed para redução das compras de ativos são diferentes daqueles necessários para que a entidade eleve juros. Os dirigentes ponderam ainda que a variante delta do covid ainda pesa na perspectiva de crescimento no curto prazo.

Aqui, as ações da PetroRio eram punidas pelas notícias de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu a previsão e alta na demanda global em 2021, para 5,8 milhões de barris por dia. As ações ON da petroleira entraram em leilão devido à oscilação máxima permitida, com recuo de 1,80%, parcialmente afetado também por um movimento de realização de lucros. As ações da Petrobras, por sua vez, operavam em alta, seguindo os contratos futuros de petróleo, que reduziam as perdas de mais cedo.

Às 15h32, o Ibovespa subia 1,68%, aos 114.063,63 pontos. O dólar caía 0,56% frente o real, aos R$ 5,5061. O contrato de depósito interbancário para 2023 tinha taxa de 9,05% ante 9,06% do fechamento de segunda-feira. Lá fora, o índice Dow Jones caía 0,07%, enquanto SP500 e Nasdaq subiam 0,22% e 0,62%, respectivamente. Frente a uma cesta de moedas fortes, medidas pelo índice DXY, o dólar caía 0,39%.