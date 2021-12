Dólar sobe 1%, a R$ 5,67, com aversão aos riscos no exterior; Bolsa tem leve alta

A aversão ao risco no exterior, diante do noticiário envolvendo a variante Ômicron do coronavírus e a expectativa em torno da reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) nesta semana, que deverá tratar da redução dos estímulos, afeta os desempenhos dos ativos nesta segunda-feira, 13. A Bolsa brasileira (B3), que chegou a subir mais de 1,5% mais cedo, opera com ganho reduzido, enquanto no câmbio, o dólar avançou 1,07%, a R$ 5,6741.

Nesta segunda, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que o país registrou a primeira morte por causa da Ômicron. Johnson disse que a nova variante está provocando aumento no número de internações hospitalares e incentivou a imunização de reforço. "Acho que a ideia de que esta é, de alguma forma, uma versão mais branda do vírus é algo que precisamos deixar de lado e apenas reconhecer o simples ritmo com que ele (Ômicron) avança pela população", disse Johnson. "A melhor coisa que podemos fazer é obter nossas doses de reforço", acrescentou.

Em resposta, as Bolsas da Europa fecharam em queda - Londres cedeu 0,83%, Frankfurt, 0,01% e Paris, 0,7%. Em Nova York, às 17h25, o Dow Jones caía 0,63%, o S&P 500, 0,56% e o Nasdaq, 0,83%.

No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,42%, aos 108.210,45 pontos. As ações da Vale, em alta de 3,61%, e correlatas, ajudam a segurar o índice. O setor de mineração é beneficiado hoje pelo anúncio de estímulos fiscais pela China. A notícia, na avaliação de Matheus Jaconeli, economista da Nova Futura Investimentos, beneficia o minério de ferro, cujo preço negociado em Qingdao fechou em alta hoje de 5,71%, cotado a US$ 114,20 a tonelada, o nível mais alto desde 27 de outubro.

No câmbio, o dia foi de forte valorização para a moeda americana. O Commerzbank acredita que a próxima reunião do Fed, marcada para quarta-feira, deverá apontar para uma redução gradual mais rápida nos estímulos, o que pode potencialmente valorizar o preço do dólar e elevar os rendimentos da renda fixa dos EUA.

Além do Fed, os investidores aguardam ainda nos próximos dias decisões de juros do Banco da Inglaterra (BoE), do Banco Central Europeu (BCE), do Banco do Japão, entre outros desenvolvidos, além de anúncios de BCs do Chile, Turquia e Rússia, entre outros países emergentes. Com as preocupações com a inflação alta e as incertezas decorrentes da variante ômicron do coronavírus pelo mundo, o BoE e BCE tendem a manter suas taxas inalteradas por ora.

Impactado tanto pelas notícias em torno da pandemia, quanto pela alta global da moeda americana, os contratos de petróleo fceharam em queda hoje. O WTI para janeiro caiu 0,53% em Nova York, enquanto o Brent para fevereiro cedeu 1,01% em Londres.

No noticiário doméstico, líderes da Câmara discutem as mudanças na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios e resistem a dar aval a todas as alterações feitas pelo Senado. As mudanças entrarão na pauta de terça no plenário. A cúpula da Câmara age para encaminhar os pontos aprovados diretamente para promulgação, sem devolver a proposta novamente para o Senado.

Parte da PEC foi promulgada na semana passada, incluindo a alteração no cálculo do teto de gastos, o que garante uma folga de R$ 62,2 bilhões em 2022. O limite do pagamento dessas dívidas judiciais, que abre um espaço de R$ 43,8 bilhões, foi colocado em outra proposta que está pronta para ir a votação no plenário.