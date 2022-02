Tensão entre Ucrânia e Rússia segura ganhos da Bolsa e de Nova York; dólar cai

O temor de que a Rússia invada a Ucrânia nos próximos dias afetou os negócios desta segunda-feira, 14, com o mercado nacional quase zerando os ganhos. Em Nova York, os índices fecharam majoritamente em queda, enquanto a Bolsa brasileira (B3) conseguiu encerrar em leve alta de 0,29%, aos 113,899,19 pontos. No câmbio, o dólar se fortaleceu no exterior, mas fechou ante o real com queda de 0,46%, a R$ 5,2185, no menor valor desde 6 de setembro.

Em pronunciamento nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ter recebido um aviso de que a Rússia atacará o país na próxima quarta-feira, 16. "Dizem-nos que 16 de fevereiro será o dia do ataque. Vamos fazer dele um dia de união. O decreto já foi assinado. Neste dia, vamos hastear bandeiras nacionais, colocar fitas auzis e amarelas e mostrar ao mundo a nossa unidade". Um conselheiro político, porém, disse que a fala de Zelensky era "irônica".

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse em coletiva à imprensa ser "absolutamente possível" que o presidente russo, Vladimir Putin, aja com "pouco ou nenhum aviso" em ataque à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, já reforçaram que pretendem impor consequências severas aos russos se eles seguiram adiante com a invasão.

Mais cedo, o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Oleksiy Danilov, afirmou à imprensa que não vê alta probabilidade de que a Rússia faça uma invasão de larga escala do território ucraniano nos próximos dias. Além disso, a agência de notícias russa Tass informou que Putin deu autorização para que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, mantenha negociações com países ocidentais sobre as tensões na Ucrânia.

Em Nova York, Dow Jones caiu 0,50% e o S&P 500, 0,39%, enquanto o Nasdaq fechou estável. No câmbio, o DXY, índice que mede as variações da moeda americana frente a outras seis divisas relevantes, acelerou os ganhos.

No exterior, os contratos do petróleo atingiram o maior nível desde 2014 impulsionados pela tensão na Ucrânia, que pode afetar as exportações russas e diminuir a oferta de óleo no mercado. O WTI terminou cotado a US$ 95,46, enquanto o Brent ficou a US$ 96,48.

No noticiário corporativo, o dia era bom para varejistas, com destaque para as fintechs bancárias. O Banco Inter ganhava tinha alta superior a 7% nas ações preferenciais há pouco e disputava com Petz as maiores elevações do Ibovespa. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o Banco Inter ganha hoje por uma aposta de que seria o que mais pode, em termos de múltiplos, gerar lucro operacional no quarto trimestre.