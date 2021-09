Bolsa recua em sintonia com o mercado de Nova York; dólar sobe a R$ 5,26

Apesar da inflação dos Estados Unidos vir abaixo do esperado, o mercado de Nova York tem um dia ruim nesta terça-feira, 14, com os investidores temendo que o resultado seja um sinal de estagnação da economia americana. O movimento afeta ainda a Bolsa brasileira (B3), que opera instável, tentando se firmar no azul. No câmbio, o dólar sobe a R$ 5,26.

Extremamente aguardado por investidores, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) teve avanço de 0,3% em agosto ante julho, abaixo das estimativas de 0,4% do Projeções Broadcast. O núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,1% na comparação mensal de julho, também abaixo da mediana das projeções, de acréscimo de 0,3%.

Porém, apesar do dado positivo, os índices americanos recuam. Em Nova York, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq têm baixas de 0,92%, 0,64% e 0,56% cada. "Há uma piora de sentimento no exterior, com a percepção de que a inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos possa estar sinalizando estagnação da economia, no momento em que o Fed [Federal Reserve, o banco central americano] ainda busca cumprir parte de seu mandato, relacionado ao pleno emprego", Nicholas Farto, assessor de renda variável na Renova Investe.

Influenciado por Nova York, o Ibovespa também cede, em baixa de 0,32%, aos 116.029,63 pontos às 16h49 - entre as ações, Petrobras recua 1,37% e Vale, 0,77%. "Aqui, Vale reflete a queda do minério e Petrobras, apesar da alta do petróleo, mostra a cautela do mercado ante a presença do presidente Silva e Luna para dar explicações ao Congresso, no dia seguinte a Arthur Lira (presidente da Câmara), ter criticado a política de preços da estatal", acrescenta Farto.

O ambiente de aversão aos riscos em Nova York afeta também o câmbio - o dólar já sobe 0,77%, a R$ 5,2638, na máxima do dia. No exterior, a moeda sobe ante moedas emergentes e divisas fortes. O índice DXY - que mede o desempenho do dólar frente a moedas como euro e libra - deixou de trabalhar em queda para rondar a estabilidade.

Por aqui, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que não irá alterar o plano de voo de política monetária a cada número novo de alta frequência de inflação. A mensagem foi lida como um sinal claro de que a Selic deve ser ajustada em ritmo de 1 ponto porcentual.

No noticiário da última hora, Luis Stuhlberger, sócio-fundador e presidente da Verde Asset Management, disse, em evento, que a eleição de 2022 chegou aos preços dos ativos muito antes do esperado, e que o presidente Jair Bolsonaro, em vez de surfar a melhora da economia, prefere "pregar para convertido". Ele avalia que o Banco Central ficou muito atrás da curva e precisa subir os juros no curto prazo "e ponto final", embora tenha manifestado, também, não estar com visão pessimista sobre as taxas de juros de longo prazo.

Stuhlberger considera que os mercados estão vendo atualmente uma situação fiscal do Brasil pior do que ela realmente é, talvez um reflexo da preocupação dos investidores com o ambiente político. A previsão de sua gestora para a dívida bruta em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) é que fique entre 80% e 81% este ano, nível perto dos 79% esperados pelo mercado para o final de 2021 em 2019, ou seja, antes da pandemia.

A deterioração da dinâmica inflacionária piorou o quadro econômico e causou uma série de revisões no cenário do Banco BV. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) saltou de 7,7% para 8,2% em 2021 e de 3,6% para 3,8% em 2022. A estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, por sua vez, recuou de 1,8% para 1,5%.

"Tínhamos a visão de que o dólar e as matérias-primas geravam choques temporários, mas mudamos a leitura a partir dos dados recentes de inflação", explica o economista-chefe do BV, Roberto Padovani. "A inflação de serviços acelerou pela reabertura, mas a de bens industriais continuou pressionada. Esse acúmulo de choques jogou o IPCA em um patamar próximo de 10%, e o nível importa."

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reafirmou que embora a crise hídrica seja desafiadora para o setor elétrico, o governo mantém condições de governabilidade sobre o sistema para evitar apagões ou racionamento de energia. Segundo ele, a tendência é que os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste cheguem ao final do período seco com volumes entre 12% e 14%. “O mais relevante é que consigamos manter a governança do sistema, e hoje temos condições de chegar ao final do ano com essa capacidade”.