Ativos domésticos mostram fraqueza em ambiente de cautela com o cenário interno

As incertezas e a falta de perspectivas no País tiram tração do mercado financeiro nesta tarde, e os ativos não têm fôlego para acompanhar o clima positivo do exterior. Embora os índices de ações da bolsa de Nova York sustentem altas expressivas, todas acima de 1%, o Índice Bovespa patina em uma leve baixa. No câmbio, o dólar se mantém perto da estabilidade, contido pela presença mais ativa do Banco Central no mercado, ofertando contratos extraordinários de swap cambial.

Em uma tarde de noticiário escasso, permanecem entre os investidores a cautela com a inflação, o quadro fiscal indefinido e o desconforto com algumas questões específicas, como no caso do projeto que muda a incidência do ICMS sobre combustíveis, cujas interpretações são divergentes. A leitura do projeto é ambivalente, pois, se por um lado pode ser positivo para o consumidor e mesmo para a Petrobras, por outro tende a ser combatido pelos Estados, por interferir na arrecadação de importante tributo.

Assim, mesmo com mais um dia de desempenho positivo para Petrobras (PN +1,08%, ON +0,17%), estimulado pelo avanço dos preços da commodity e também por retórica do governo sobre privatização da empresa, o Ibovespa renovou mínimas do dia nesta última hora, abaixo dos 113 mil pontos, com o segmento financeiro, o de maior peso no índice, pesando nesta quinta-feira, mas se recuperou levemente na sequência.

Às 14h38, o Ibovespa estava aos 113.222,62 pontos, em baixa de 0,21%, enquanto em Nova York o Dow Jones subia 1,46%, o S&P500 avançava 1,59% e o Nasdaq, 1,65%. A mínima do Ibovespa havia sido renovada no início desta tarde, aos 112.805,15 pontos.

O dólar à vista era negociado a R$ 5,5142, em alta de 0,09%. No mercado futuro, a divisa para liquidação em novembro recuava 0,08%, aos R$ 5,5255. Na renda fixa, o contrato de DI para liquidação em janeiro de 2023 projetava taxa de 9,13%, ante 9,06% do ajuste de ontem.

No ambiente internacional, persistem as preocupações com a covid-19. Há instantes, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que o mundo pode perder US$ 5,3 trilhões em cinco anos se o ritmo de vacinação no mundo não for ampliado.

E a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, defendeu a alocação de recursos para que as vacinas contra covid-19 sejam produzidas em mercados emergentes. Durante um evento realizado pelo Peterson Institute for International Economics (PIIE), a líder chamou a desigualdade global no acesso aos imunizantes de "moralmente inaceitável".

No cenário doméstico, destaque para a realização do leilão de privatização da Celg T, área de transmissão da estatal goiana Celg Par, que ocorre na sede da B3. O certame terá lance mínimo de R$ 1,097 bilhão, e quem arrematar a Celg T passará a administrar um total de 755,5 quilômetros em linhas de transmissão e 11 subestações conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN), nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Elas garantem uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 238 milhões./ COLABOROU LUÍS EDUARDO LEAL