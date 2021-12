Bolsa cai influenciada pelo exterior, que aguarda decisão do BC americano para conter a inflação

Depois de ter subido mais de 1,5% pela manhã, a Bolsa brasileira ucumbiu à piora dos índices da Bolsa de Nova York e passou a registrar leve queda, com mínimas abaixo do nível dos 107 mil pontos. O dólar desacelerou o ritmo de baixa ante o real e passou a oscilar perto da estabilidade, enquanto os juros futuros mantiveram a tendência de queda, ainda na esteira da ata da reunião do Copom e dos dados do setor de serviços.

Leia Também BC pavimenta volta de juros básicos em dois dígitos no início de 2022

Nos Estados Unidos, a inflação ao produtor (PPI) reforçou a percepção de que o Federal Reserve (Fed, o BC americano) irá anunciar nesta quarta a aceleração da retirada de estímulos à economia (tapering), bem como enviar outras mensagens mais duras para conter a inflação. As bolsas internacionais respondem a um recuo sobretudo nas ações de tecnologia, com Microsoft cedendo quase 4% perto das 13h. Apple e Facebook, por sua vez, caíam mais de 1,5%. O comportamento dos índices americanos arrastou também as bolsas europeias.

Às 14h38, o Ibovespa marcava 106.989,96 pontos, em baixa de 0,37%. A queda era puxada principalmente pelas ações de commodities, uma vez que os papéis do setor financeiro seguem em terreno majoritariamente positivo. O dólar à vista era negociado a R$ 5,6724, em baixa de 0,03%. O dólar futuro de janeiro recuava 0,20%, aos R$ 5,6890. Na renda fixa, o contrato de DI para janeiro de 2023 tinha taxa de 11,46%, ante 11,49% do ajuste de ontem.