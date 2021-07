Bolsa segue piora no exterior e cai, enquanto dólar sobe

Uma piora generalizada atingiu os ativos brasileiros nesta quinta-feira, 15, levando o dólar e juros a renovarem máximas, e a Bolsa a alcançar novas mínimas. A deterioração segue movimento semelhante visto no exterior, onde o dólar ganhou maior fôlego ante moedas de países emergentes. Na bolsa de Nova York também houve piora e o índice Nasdaq passou a cair mais de 1%.

Às 15h22, o Ibovespa estava em queda de 0,88%, aos 127.272,99 pontos. O dólar à vista estava em alta de cerca de 1%, a R$ 5,1342, em movimento de aversão a risco atribuído à piora do humor externo, com perdas nos índices de ações em Nova York de até 1,15% (Nasdaq), ante receios sobre a inflação nos Estados Unidos.

Segundo operadores de renda variável no Brasil, há evidências de que investidores estrangeiros reduzem posições em ações nesta tarde, ao contrário do que ocorreu pela manhã, quando a Bolsa chegou a subir moderadamente. Os investidores seguem em análise das sinalizações dadas pelo Federal Reserve, cujo presidente, Jerome Powell, chegou a admitir desconforto com a inflação acima do esperado. No entanto, a mensagem oficial da Casa Branca ainda é de que a alta na inflação do país deve ser temporária.

Desde cedo há preocupações também com o avanço da variante delta do novo coronavírus pelo mundo. O médico e vice-almirante Vivek Murthy, um dos porta-vozes da saúde pública do governo federal dos Estados Unidos, alertou para o papel da desinformação para desestimular a população local a se vacinar contra a covid-19.

No noticiário doméstico, a lei que autoriza a Sabesp a captar US$ 500 milhões em financiamentos internacionais foi sancionada pelo governador de São Paulo, João Doria, e publicada nesta quinta no Diário Oficial do Estado. Os recursos serão destinados a ações para ampliação dos serviços de água e esgotamento sanitário nas regiões operadas e para dar continuidade ao programa Onda Limpa, que expande a coleta e o tratamento de esgoto em cidades do litoral paulista.