Apesar de alta em Nova York, cenário doméstico pesa e Bolsa cai mais de 1%

As Bolsas de Nova York se firmaram em alta no começo da tarde desta quarta-feira, 15, mas o bom desempenho é insuficiente para influenciar os negócios por aqui, com a Bolsa brasileira (B3) em queda de mais de 1%. No câmbio, o dólar tem leve recuo. Por aqui, o cenário doméstico adverso segue como principal referência, o que impede a recuperação dos ativos domésticos.

Desde a abertura, o pregão tem sido volátil nos Estados Unidos. A produção industrial do país subiu menos que o previsto em agosto, mas o índice de atividade industrial Empire State teve uma alta inesperada. No entanto, os índices americanos acharam força para se firmar no positivo, com Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq em altas de 0,73%, 0,89% e 0,84% cada.

Ainda no noticiário externo, os EUA se reuniram de forma virtual nesta quarta-feira, 15, com uma série de países, incluindo a China, para debater a economia global. De acordo com uma nota divulgada após o encontro, houve consenso sobre a importância do papel do comércio e do investimento no combate ao impacto da pandemia de covid-19.

A percepção no ambiente doméstico é a de que o avanço da pauta econômica enfrenta dificuldades, com indefinições em questões cruciais, como a dos precatórios e o teto de gastos. Além disso, o cenário político voltou a pesar, desde a troca de farpas entre o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e o ministro Paulo Guedes, em evento no fim da manhã, passando pela aprovação da prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores até 2026 na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara e pela convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle, para depor na CPI da Covid.

Às 16h36, o Ibovespa tinha queda de 1,03%, aos 114.980,85 pontos. Entre as ações, se destaca o recuo do setor bancário, com Bradesco PN em queda de 1,13%, Itaú, de 1,38% e Santander Unit, de 1,68%. Entre as commodities, Petrobras sobe 1,55%, mas Vale ON cai 2,32%. No câmbio, o dólar tinha baixa de 0,32%, aos R$ 5,2485 pontos. No exterior, a moeda tem forte recuo.

No noticiário macroeconômico, a aceleração da inflação e a perspectiva de um crescimento mais tímido no ano que vem levaram a Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado a revisar suas projeções econômicas para 2021 e 2022. O órgão vai na mesma direção de outras instituições de mercado, que já têm reavaliado seus cenários - algumas até mais pessimistas, com previsão de crescimento menor que 1% no ano que vem.

O Banco Inter, por exemplo, reduziu hoje a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2022, de 2% para 1,2%, devido à necessidade de um aperto monetário maior para conter o processo inflacionário. Também houve um ajuste para baixo na estimativa para o PIB de 2021, de 5,3% para 5,1%, em função da surpresa negativa do segundo trimestre (-0,1%).

Em revisão de cenário obtida pelo Estadão/Broadcast, o banco ainda passou a prever que a taxa Selic deve terminar este ano em 8,25%, com mais três altas de 1 ponto porcentual, após a revisão das expectativas para a inflação oficial - de 7,1% para 8,1% em 2021 e de 3,8% para 4,1% em 2022, ainda acima do centro da meta (3,5%).