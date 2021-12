Bolsas apresentam instabilidade à espera da decisão do Federal Reserve

A menos de uma hora do desfecho da reunião de política monetária do Federal Reserve, os ativos experimentaram alguma instabilidade, principalmente no mercado de ações. O Ibovespa alternou pequenos sinais de alta e baixa, numa aparente tentativa de recuperação, que esbarra na fraqueza das ações de empresas ligadas a commodities. No câmbio e nos juros dos Treasuries, predominou o sinal de alta.

A expectativa é pela sinalização de um aperto monetário mais agressivo do Fed, com aceleração na redução gradual das compras de bônus pelo Fed. O tapering, como e conhecido o processo, deve ter seu ritmo dobrado para US$ 30 bilhões por mês, de acordo com o Citi. De acordo com a instituição, o Fed também deve ajustar o seu gráfico de pontos - instrumento que reúne as previsões dos dirigentes para inflação, atividade, juros e emprego - para refletir um juro mais elevado em 2022 como "apropriado".

Enquanto o mundo se vê às voltas com a disseminação da variante ômicron do coronavírus, a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) destacou em coletiva de imprensa que a cepa foi detectada em nove países das Américas (EUA, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, República de Trinidad Tobago e Bermudas), associada, em grande parte, a viajantes.

O gerente de Incidentes para covid-19 da entidade, Sylvain Aldighieri afirmou que os dados são ainda muito preliminares sobre a ômicron causar infecções mais brandas que outras variantes. “O cenário é diferente da Europa. Em todos os cenários, os países devem se preparar para fortalecer seus serviços de saúde, já que a tendência é aumentar a transmissão nas próximas semanas”, afirmou.

No noticiário doméstico, destaque para a aprovação na Câmara dos Deputados do texto-base da proposta do governo de incentivo à navegação na costa brasileira, chamado de BR do Mar. Apresentado ao Congresso pelo Ministério da Infraestrutura em agosto de 2020, o BR do Mar tem como um dos pilares a flexibilização do afretamento de embarcações estrangeiras para serem usadas na cabotagem. Com isso, pretende flexibilizar essas regras para aumentar a oferta de navios e, portanto, a concorrência, baixando os custos desse tipo de navegação.

Às 15h32, o Índice Bovespa tinha 107.020,77 pontos, em alta de 0,24%. O dólar à vista subia 0,39%, aos R$ 5,7157. No mercado futuro, a divisa para liquidação em janeiro subia 0,55%, aos R$ 5,7340. Na renda fixa, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2023 tinha taxa de 11,54%, ante 11,47% do ajuste de ontem.