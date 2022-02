Dólar fecha a R$ 5,12, queda de 1%, no menor valor desde 29 de julho; Bolsa sobe

A ata do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) foi bem recebida pelo mercado nesta quarta-feira, 16, e ajudou a dar novo fôlego para os ativos, apesar das tensões entre Rússia e Ucrânia. No câmbio, o dólar caiu 1,02%, a R$ 5,1279, na mínima do dia e no menor valor desde 29 de julho do ano passado, enquanto a Bolsa brasileira (B3) sobe no patamar dos 115,4 mil pontos.

Na prática, a ata não trouxe maiores novidades quanto ao processo de normalização da política monetária do Fed. Diante de discursos mais 'duros' nos últimos dias, havia apostas de que o documento pudesse vir com informações novas. Sobre os juros, a maioria dos dirigentes disseram esperar um ritmo mais rápido de alta do que o visto em 2015, mas destacaram que o movimento será feito com cautela e levando em consideração o cenário econômico.

Em se tratando da inflação, os dirigentes do Fed reconheceram que os índices de preços superaram as expectativas dos agentes e persistem em níveis altos mais tempo do que o previsto. "A inflação é puxada por desequilíbrios na oferta e demanda e reabertura econômica", diz o documento, que avalia ainda que a "incerteza sobre a trajetória da inflação é elevada e os riscos são de alta."

Por aqui, o dólar ampliou a queda em sintonia com a publicação do documento, e cedeu ao patamar de R$ 5,12. No exterior, o índice DXY, que mede a força da moeda ante seis divisas rivais, perdeu força logo após a ata e caiu 0,29%, com o euro subindo a US$ 1,1390 e a libra, a US$ 1,3591. Os juros da renda fixa americana também viraram para o negativo.

No mercado acionário, com avanços pequenos e apoiado no dólar, o Ibovespa retoma a linha dos 115 mil pontos, não vista no intradia desde 16 de setembro passado, a caminho agora de seu melhor nível de fechamento desde o dia 14 daquele mês. Com giro reforçado, o índice emenda o sétimo ganho, em alta de 0,53%, aos 115.433,97 pontos, às 17h13.

O ganho do mercado brasileiro é também limitado pelo recuo de Nova York, com o Dow Jones em baixa de 0,13% e o Nasdaq, de 0,20%, enquanto o S&P 500 tem variação positiva de 0,06%.

Os investidores também seguem de olho no cenário internacional. Hoje, a Casa Branca informou que ataque russo pode ocorrer a partir de falso pretexto, usando desinformação. A Agência de Segurança de Cibersegurança e Infraestrutura dos Estados Unidos publicou hoje relatório, no qual destaca ataques de agentes apoiados pela Rússia com a intenção de obter informações "sensíveis" nas áreas de defesa e tecnologia.

Já o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, reiterou que a Rússia continua aumentando a presença militar perto da fronteira com a Ucrânia. Além disso, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que não há evidências até agora de que a Rússia desmobilizou tropas. Ambas as declarações mexeram com o mercado e fizeram os preços do petróleo saltarem em torno de 1,7%,

De acordo com Craig Erlam, da Oanda, os preços do petróleo aumentaram no final da sexta-feira e no início da semana, à medida que o risco percebido de uma invasão russa aumentou, ameaçando impactar os suprimentos em um mercado já extremamente apertado e com pouca oferta de barris. No mercado, o temor é que o barril chegue a US$ 100.

Sobre o tema, o presidente Jair Bolsonaro negou ter abordado questões de segurança eleitoral durante a reunião com o presidente russo Vladimir Putin. "Isso não é assunto para tratar fora do Brasil, com todo o respeito. Se alguém faz qualquer ilação nesse sentido, está extrapolando no meu entender a sua atividade", declarou o presidente a jornalistas em Moscou.