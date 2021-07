Bolsa brasileira recua 1% em sintonia com o mercado de Nova York; dólar cai

A Bolsa brasileira (B3) se mantém em queda perto do final do pregão desta sexta-feira, 16, seguindo a trajetória dos mercados acionários de Nova York, onde os investidores mostram cautela após o índice de sentimento do consumidor americano vir abaixo do esperado. Ao mesmo tempo, o dólar ganhava força frente ao real perto de inverter o movimento de queda.

De acordo com Goldman Sachs, em relatório, o dado mostrou não apenas uma piora nessa percepção, na preliminar de julho, mas também uma elevação nas expectativas de inflação no país, sobretudo no curto prazo.

Segundo a Universidade de Michigan, o índice preliminar de confiança do consumidor caiu para 80,8 na primeira metade de julho, o menor patamar desde fevereiro, ante leitura de 85,5 em junho. Economistas consultados pela Reuters esperavam alta para 86,5.

Às 16h21, o Ibovespa perdia 1,08%, aos 126.093,70 pontos, mas ainda indicando ganhos perto de 1% na semana, embora já marcando recuo de 0,19% no acumulado de julho. O dólar à vista era negociado a R$ 5,1189, em baixa de 0,07%. Em Nova York, o índice Dow Jones recuava 0,70%, enquanto S&P 500 e Nasdaq perdiam 0,58% e 0,61%, nesta ordem.

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa, após seguidas altas, encerrando uma semana de avanço para o preço do metal. As perspectivas para inflação nos Estados Unidos e a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) foram observadas atentamente, e algumas sinalizações sobre retirada de estímulos pressionaram o metal.

Ainda no exterior, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, reafirmou as críticas do governo americano à repressão da China a ativistas em Hong Kong. Durante uma coletiva de imprensa, a assessora disse que a situação no território semiautônomo continua "se deteriorando".

No Brasil, a Fiat voltou a dar, na última segunda-feira, férias coletivas de dez dias a mil trabalhadores da fábrica de Betim, em Minas Gerais, por causa do impacto da falta de componentes eletrônicos na produção.