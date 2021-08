Bolsa segue nas mínimas da sessão, com exterior negativo

Se na semana passada o exterior positivo não foi o suficiente para conduzir a Bolsa para cima, nesta segunda-feira, 16, sem nenhum suporte lá de fora, o Ibovespa perdeu a linha dos 120 mil pontos e caiu ao menor nível intradia desde 5 de maio, então a 117.724,64 pontos.

Era a combinação que se temia para a semana: exterior arisco e "risco Brasil" ainda não destravando plenamente fluxo estrangeiro, embora positivo em R$ 1,596 bilhão no mês até o dia 12. Com os descontos na B3, e Wall Street em máximas, tal fluxo não chega a ser ponto de forte comemoração.

Às 14h06, o Ibovespa operava em baixa de 1,58%, a 119.283,38 pontos, após ter tocado mínima do dia a 118.683,65 pontos, saindo de máxima a 121.191,45, da abertura. O dólar à vista mostra estabilidade, negociado no mesmo horário, a R$ 5,2467 (+0,03%). A taxa Ptax fechou cotada em R$ 5,2495, alta de 0,04% em relação à sessão anterior, quando encerrou a R$ 5,2474.

Em Nova York, destaque para perda de 0,86% no Nasdaq. Com o Brent negociado abaixo de US$ 70 por barril, o dia é de correção em torno de 3% para Petrobras ON e PN, enquanto o complexo mineração (Vale ON -0,82%) e siderurgia (Usiminas PNA -4,96%, CSN ON -3,40%) reflete evolução abaixo do esperado para a produção industrial na China, com desaceleração do setor de construção.

O crescimento econômico da China, maior parceiro comercial do Brasil, vai desacelerar este ano devido às enchentes do verão local e às medidas de restrições para conter o coronavírus, afirmou o porta-voz do Escritório Nacional de Estatísticas do país, Fu Linghui, após uma série de dados que apontaram para um esfriamento da atividade.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) não crê na necessidade de injetar mais óleo no mercado do que o planejado pelo cartel, segundo afirmaram quatro fontes à Reuters, apesar da pressão dos Estados Unidos, que pede por aumento da oferta para conter os preços da commodity.

A Opep+ concordou em julho em aumentar a sua produção em 400 mil barris por dia (bpd) a cada mês, começando em agosto, até que o corte da oferta em vigor, de 5,8 milhões de bpd, seja totalmente eliminado.

O Bank of America (BofA) reiterou a visão otimista para os bancos brasileiros diante das melhoras na geração de receita e taxas de cobertura, destacando que os papéis continuam a operar em níveis pré-pandemia. Com isso, manteve as recomendações de compra para Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Mas reiterou Santander como neutro, diante do menor potencial de alta entre os pares.