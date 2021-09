Bolsa cai no menor nível desde 9 de setembro com a reforma administrativa; dólar sobe

O desempenho fraco dos mercados internacionais, em especial o americano, aliado às incertezas domésticas impede a recuperação da Bolsa brasileira (B3), que cai mais de 1% nesta quinta-feira, 16. Ao mesmo tempo, o dólar segue forte no exterior e ante o real, expressando cautela com questões domésticas. Chama atenção hoje a reforma administrativa, com o relator, Arthur Maia, prometendo apresentar nova versão do texto até amanhã.

Às 16h25, o Ibovespa recuava 1,26%, aos 113.607,61 pontos, no menor nível intradia desde 9 de setembro. Em Nova York, o Nasdaq sobe 0,15%, mas Dow Jones e S&P 500 operam estáveis (0%). O dólar à vista era negociado a R$ 5,2735, em alta de 0,71%. Já o índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de seis pares fortes, avançava 0,41%.

Leia Também Após confusão, relator da reforma administrativa vai apresentar nova versão do texto até sexta

O Estadão/Broadcast apurou que a promessa do governo de reduzir os incentivos fiscais e subsídios tributários se materializou em um plano desidratado, que inclui a não prorrogação de benefícios já existentes, poucos cortes imediatos e uma interpretação mais branda da emenda constitucional que exige a proposta de redução.

O Centro de Liderança Pública (CLP) diz que a proposta que tinha o objetivo de reformular o RH do Estado se transformou em uma "antirreforma" administrativa e agora diz que iria trabalhar contra o texto. A votação da matéria ficou prevista agora para a próxima terça-feira, 21.

Além disso, há desconfiança do investidor sobre a capacidade do governo fazer avançar questões fiscais cruciais, como a dos precatórios, apesar da retórica otimista dos agentes políticos. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara começou no final desta tarde a analisar o parecer da PEC enviada pelo governo e que prevê o pagamento parcelado da dívida com valores a partir de R$ 66 milhões. O parecer do relator, deputado Darci de Matos (PSD-SC), é pela admissibilidade do texto

Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a pedir "socorro" ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, para encontrar uma solução para o tema.

No cenério macroeconômico, Santander Brasil piorou as projeções para o crescimento econômico, a inflação e os juros básicos, em revisão do cenário obtida com exclusividade pelo Estadão/Broadcast. O banco passa a prever que a inflação oficial deve terminar 2021 mais de 3 pontos porcentuais acima do teto da meta (5,25%), conforme a revisão de 7,3% para 8,5%. No ano que vem, a estimativa também se afastou do alvo central (3,50%) ao subir de 4,1% para 4,3%, com convergência para meta só em 2023 (3,25%).

Nos Estados Unidos, investidores aguardam a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na semana que vem, que poderá trazer sinalizações quanto à retirada de estímulos econômicos no país. Pela manhã, a alta inesperada de 0,7% nas vendas do varejo em agosto (expectativa de queda de 0,8%) fortaleceu o dólar perante as demais moedas no mundo, por favorecer, em tese, as chances de elevação de juros naquele país.