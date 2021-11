Melhora no exterior ameniza perdas, mas Bolsa termina em queda; dólar fecha em alta

A melhora dos principais índices das bolsas em Nova York durante a tarde desta terça-feira, 16, amenizaram um pouco a queda do Ibovespa. Mesmo assim, não foi o suficiente, e a Bolsa brasileira fechou em forte queda. Os temores sobre questões internas, como o fiscal, a inflação e a atividade fraca, mantêm a cautela dos investidores, que pedem mais juro na renda fixa enquanto o real se desvaloriza, este também sofrendo com o fortalecimento do dólar no exterior tanto em relação a moedas fortes quanto de emergentes.

O Ibovespa recuou 1,82% e encerrou o pregão aos 104.403,66 pontos. Em Nova York, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,16%, enquanto S&P 500 e Nasdaq em 0,39% e 0,76%, respectivamente. No câmbio, o dólar fechou em alta de 0,78%, cotado em R$ 5,4997.

No noticiário, a Pfizer e o Medicines Patent Pool (MPP) assinaram um acordo para expandir o acesso em países de baixa e média renda de sua pílula experimental contra a covid-19. O acordo permitirá que o MPP facilite a produção e distribuição adicionais do antiviral experimental, dependendo da autorização ou aprovação regulatória, concedendo sublicenças a fabricantes de medicamentos genéricos qualificados, com o objetivo de facilitar o maior acesso à população global.

O Wells Fargo avalia que os indicadores recentes da China mostraram que a principal economia asiática segue sob pressão por restrições contra a covid-19, maior escrutínio regulatório e desaceleração do setor imobiliário, fatores que devem seguir empurrando para baixo o crescimento do país ao menos até o fim de 2021.

E o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central (BC), João Manoel Pinho de Mello, destacou o papel de inclusão financeira do sistema de pagamentos instantâneos. Segundo Pinho de Mello, 45,6 milhões de pessoas foram incluídas no universo de meios de pagamento digitais com o Pix. É o contingente de pessoas que não havia feito TED nos 12 meses anteriores ao lançamento do Pix e que realizou ao menos um pagamento por meio da nova ferramenta.