Bolsa e dólar oscilam perto da estabilidade em dia de feriado nos Estados Unidos

A Bolsa e o dólar à vista oscilam perto da estabilidade nesta segunda-feira, 17, dia de feriado nos Estados Unidos. Todos os ativos locais, porém, seguiam embutindo incertezas no âmbito fiscal, principalmente diante das demandas por reajuste salarial do funcionalismo público federal.

Às 16h, o Ibovespa recuava 0,24%, aos 106.674,60 pontos. O dólar à vista caía 0,06%, a R$ 5,5101. A taxa do Contrato de Depósito Interfinanceiro a vencer em 2025 era de 11,320% ante 11,228% do ajuste de sexta-feira.

No noticiário, acionistas da BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, aprovaram em assembleia extraordinária a proposta da empresa de fazer uma oferta subsequente de ações (follow on) de até 325 milhões de papéis, que pode render mais de R$ 7,7 bilhões para a companhia.

Já em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), citou em nota um projeto da bancada do PT como proposta para reduzir o preço dos combustíveis no País. Ele prometeu submeter o assunto aos líderes partidários para pautar o texto a partir de fevereiro.

A alta nos preços de commodities como minério de ferro, soja e milho devem perder força nos próximos meses, arrefecendo as próximas leituras da inflação medida pelo Índice Geral de Preços (IGP), a despeito do encarecimento previsto dos combustíveis, prevê Matheus Peçanha, economista e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).