Bolsa cai para o nível dos 103 mil pontos por causa da incerteza fiscal

Os ativos locais acentuam uma piora nesta quarta-feira, 17, diante do nível de incerteza sobre a questão fiscal no País e sem contar com a ajuda do exterior, onde também os sinais são negativos. O Ibovespa passava a operar na marca dos 102 mil pontos enquanto o dólar se valorizou neste pregão.

Analistas atribuem o movimento principalmente à cautela em relação à PEC dos precatórios, cujo próximo passo é a votação no Senado, mas, se houver alteração, o texto precisará voltar para a Câmara. O líder do governo na Casa, Fernando Bezerra (MDB-PE), disse que a construção do entendimento é a opção preferida pelo governo, justamente em nome de maior consenso. Ele disse também que o espaço fiscal adicional no Orçamento de 2022 "não é para atender reajuste de servidor".

A Instituição Fiscal Independente (IFI) calcula que a PEC dos precatórios deve gerar espaço de R$ 93 bilhões no teto de gastos no próximo ano e que a desoneração da folha deve ter impacto de mais R$ 6 bilhões em 2022.

Às 16h48, o Ibovespa perdia 1%, aos 103.387,12 pontos. Já o dólar à vista encerrou em alta de 0,45%, cotado a R$ 5,5242; e a taxa pedida para o Contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para o vencimento em janeiro de 2023 era de 12,02% ante 12,006% do ajuste de terça. Em NY, o Dow Jones recuava 0,46%, o S&P500, 0,18% e o Nasdaq, 0,21%.