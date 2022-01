Cautela do investidor estrangeiro impulsiona dólar e limita ganhos da Bolsa

O dia de saída do risco por parte dos investidores no exterior dava fôlego ao movimento de busca por proteção, levando o dólar à frente da maioria das divisas fortes e de emergentes, além de limitar a Bolsa, que chegou a tocar o nível dos 107 mil pontos no começo da tarde, mas logo perdeu força.

Às 14h22, o Ibovespa subia 0,37%, aos 106.762,16 pontos, sustentada pela Vale e bancos. Em Nova York, o Dow Jones perdia 1,49%, S&P500 voltava 1,55% enquanto Nasdaq - mais influenciado pelo aperto monetário nos EUA - caía 1,78%. O EWZ, maior fundo de ações brasileiras negociadas em NY, seguia os índices americanos e operava em queda de 0,34%.

Já o dólar à vista tinha alta de 0,42%, a R$ 5,5498, enquanto o índice DXY, que mede a variação da moeda americana frente a outras fortes, avançava 0,51%, a 95,743 pontos. Na renda fixa, a taxa do Contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) a vencer em 2025 era de 11,430% ante 11,413% do ajuste da véspera.

No noticiário, o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) colocou em dúvida a concessão de reajustes salariais a servidores. De acordo com ele, não há espaço no Orçamento, mas é preciso esperar o presidente Jair Bolsonaro (PL) "bater o martelo". As declarações foram dadas no dia em que o funcionalismo público realiza mobilização, com atos em frente às sedes do Banco Central e do Ministério da Economia, em Brasília.

E a agência de classificação de risco Fitch Ratings diz esperar desaceleração da economia brasileira neste ano, uma vez que as condições monetárias menos favoráveis tiram a força da atividade. Além disso, o diretor Todd Martinez diz que déficits fiscais estão sendo revisto para baixo em todos os lugares na América Latina.