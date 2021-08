Bolsa cai 1% e dólar sobe 2% após banco central dos EUA sugerir redução dos estímulos

O mercado local, assim como o de Nova York, reagiu com cautela à ata mais recente reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Logo após a divulgação do documento na tarde desta quarta-feira, 18, a Bolsa brasileira (B3) virou o sinal e fechou com queda de 1,07%, aos 116.642,62 pontos, enquanto dólar disparou 1,99%, cotado a R$ 5,3749

A ata indicou que alguns participantes acham apropriado iniciar a redução da compra de ativos, o chamado 'tapering', antes de alcançar as condições econômicas necessárias para reduzir outros estímulos. Para os dirigentes do Fed, os requisitos para a alta dos juros diferem dos utilizados na compra de títulos públicos.

No documento, integrantes da autoridade monetária apontam que a atividade econômica seguiu expandindo em ritmo rápido apesar de gargalos na oferta, mas que a trajetória da economia ainda depende da evolução da pandemia, e riscos permanecem. A fala vai de encontro com discurso feito ontem pelo presidente do Fed, Jerome Powell, ao dizer que os efeitos da variante Delta da covid na economia americana ainda são desconhecidos.

Para a BMO Capital Markets, a ata de julho mostra que o debate sobre a eventual data do início da retirada gradual dos estímulos monetários é contínuo, mas ainda é "muito provável" que o anúncio seja feito em um dos próximos três encontros entre os dirigentes.

Lá fora, o índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante seis divisas fortes -, voltou a operar em leve alta. Apesar da pressão vinda do exterior, a fraqueza do real devido aos riscos domésticos, sobretudo à piora da percepção em relação à política fiscal, dão margem para a moeda americana avançar no País.

"A situação fiscal continua a pesar aqui, assim como a política, com a briga entre poderes, e certamente essa combinação de ruídos atrapalha, no momento em que o foco global está em quando se iniciará o tapering nos Estados Unidos", diz Ricardo Campos, CEO da Reach Capital.

Em Nova York, o Dow Jones e o S&P 500 cederam 1,07%, enquanto Nasdaq caiu 0,89%. O ouro fechou em queda pressionado pela alta nos juros longos dos títulos do Tesouro americano, os Treasuries, que são diretamente favorecidos pelo fim da compra de títulos públicos. O metal precioso com entrega prevista para dezembro recuou 0,19%, a US$ 1.784,40 a onça-troy

No noticiário local, o secretário especial de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, disse que o crescimento dos precatórios e a alta na inflação deste ano estão entre os maiores riscos para o Orçamento de 2022. Funchal participa de audiência na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Ele disse ainda que a proposta de criação do fundo de liquidação de passivos, abastecido com receitas de privatizações, vendas de imóveis e dividendos de empresas estatais, busca evitar que o parcelamento de dívidas judiciais da União vire uma "bola de neve".

Já o Bradesco revisou de 9,0% para 8,5% a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China em 2021, ante alta de 2,3% em 2020. A atualização do cenário se deve à expectativa de uma desaceleração no segundo semestre mais intensa que a prevista anteriormente, com novos choques como a quarta onda da pandemia no país e ruídos pela regulação de mercados, explica o banco em relatório.