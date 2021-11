Bolsa segue precificando incertezas fiscais e derruba Ibovespa; dólar fecha em alta

Os ativos negociados no mercado financeiro doméstico seguiam depreciados por precificarem as incertezas locais, principalmente com o foco na falta de resolução da questão fiscal e seu consequente reflexo inflacionário. O dólar encerrou em alta, enquanto, os juros futuros de curto prazo ampliaram o ritmo de alta, mostrando que o investidor já vê um aperto de 1,75 ponto da Selic nas próximas três reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). Já o Ibovespa seguia oscilando em níveis mínimos para este ano, na marca dos 102 mil pontos.

Às 16h55, o Índice Bovespa recuava 0,48%, aos 102.441,95 pontos. O dólar fechou em alta de 0,83%, cotado a R$ 5,5699, e a taxa do Contrato DI a vencer em janeiro de 2023 fechou em 12,165% ante 12,036% do ajuste de ontem. Em NY, Dow Jones recuava 0,17%, mas Nasdaq e S&P500 avançavam 0,28% igualmente.

No noticiário local, um grupo de seis deputados federais de diferentes partidos apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de reconsideração da decisão da ministra Rosa Weber que negou suspender a tramitação da PEC dos precatórios, já aprovada pela Câmara e sob análise do Senado.

No exterior, o Instituto de Finanças Internacionais (IIF) aponta que o risco de que ocorra um novo fluxo de saída brusco dos Treasuries dos EUA - como no choque de março de 2020 - permanece elevado. Neste cenário, segundo a casa, o status de segurança da renda fixa americana depende, "mais do que nunca", da disposição do Federal Reserve (Fed) para interferir mais uma vez no mercado com estímulos monetários, algo que pode ser difícil caso a inflação nos EUA permaneça elevada.