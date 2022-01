Bolsa se descola de Nova York e sobe aos 108 mil pontos; dólar cai a R$ 5,46

O mercado nacional segue em trajetória positiva nesta quarta-feira, 19, em dia marcado pela recuperação dos ativos de risco e perda de fôlego global da moeda americana. A Bolsa brasileira (B3) se mantém em alta firme, na casa de 108 mil pontos, enquanto as bolsas em Nova York registram queda leve. O dólar recua mais de 1,5%.

No exterior, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos fez hoje um leilão de US$ 20 bilhões em títulos da renda fixa com vencimento em 20 anos. O movimento ajudou a conter a alta dos papéis dos Treasuries, que voltaram a subir ontem - na esteira de um reajuste, já em março, da taxa de juros americana - e pressionaram os mercados em todo o mundo.

Em resposta, no câmbio, o dólar cai 1,75%, a R$ 5,4644. Por aqui, o Ibovespa sobe 1,34%, aos 108.094,10 pontos. Em Nova York, porém, o clima ainda é negativo, com os investidores de olho na temporada de balanços - o Dow Jones cai 0,43%, o S&P 500, 0,30% e o Nasdaq, 0,28%. Ontem, o índice tecnológico fechou em forte queda de 2,6%. Após abrirem em baixa, os mercados acionários da Europa se recuperaram parcialmente e fecharam na maioria em alta.

Entre indicadores, o Banco Central informou que o fluxo cambial registrado em janeiro, até o dia 14, ficou negativo em US$ 1,196 bilhão, com entradas líquidas de US$ 674 milhões pelo canal financeiro e saída de US$ 1,871 bilhão via comércio exterior.

Em relação às contas públicas, a Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, no Relatório de Acompanhamento Fiscal de janeiro, estima que as contas no governo devem fechar 2022 no negativo em R$ 106,2 bilhões, após rombo estimado em R$ 38,2 bilhões no ano passado.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o banco tem mais de R$ 553 bilhões em sua carteira de crédito e que as concessões dessa mobilidade somaram R$ 140 bilhões no ano passado, uma alta de 21% em relação à 2020.

O Estadão/Broadcast informou que o leilão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) já tem data marcada: 25 de março. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai publicar nesta sexta-feira, 21, o edital de desestatização do ativo, em parceria com o Ministério da Infraestrutura.