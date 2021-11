Com expectativa de avanço da PEC dos precatórios, Bolsa mantém alta; dólar também sobe

Diante da chance de avanço da PEC dos precatórios na próxima semana, os investidores do mercado acionário colocam a cautela de lado e, mesmo sem ajuda externa, dado o comportamento misto dos principais índices em Nova York, dão algum fôlego para o Ibovespa. Na renda fixa, a tarde é de devolução de prêmios.

Já o dólar seguia forte frente ao real nesta etapa do pregão, muito em linha com o fortalecimento da divisa dos Estados Unidos frente às demais moedas fortes e de emergentes.

O dólar acelerou sua alta ante rivais em meio a declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o BC americano). O vice-presidente da autoridade monetária, Richard Clarida, afirmou em um evento que, diante de um quadro "muito forte" da economia americana, é "apropriado" a discussão na próxima reunião do Fed, em dezembro, sobre uma maior velocidade no "tapering" (retirada de estímulos). O diretor Christopher Waller também defendeu que a questão seja debatida no último encontro do ano.

Às 15h53, o Ibovespa subia 0,66%, aos 103.102,40 pontos, enquanto o dólar à vista tinha alta de 0,79%, cotado a R$ 5,6138. Já o juro pedido nos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em 2023 era de 12,030%, ante 12,181% do ajuste de quinta. Em Nova York, o Dow Jones perdia 0,58% enquanto S&P 500 tinha leve alta de 0,04% e Nasdaq avançava 0,52%.

No noticiário, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, foi questionada sobre a decisão do presidente americano, Joe Biden, para a presidência do Fed. Segundo ela, a expectativa é de que "haja mais para reportar no início da próxima semana", o que sugere que o anúncio acontecerá na semana que vem.

Psaki também repercutiu a aprovação do pacote de investimentos conhecido como Build Back Better pela Câmara dos Representantes americana. Em entrevista coletiva, a porta-voz disse que Biden está comprometido em assegurar que a pauta receba o aval do Senado o mais rápido possível.

Já no Brasil, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que a compra de criptoativos por brasileiros, contabilizada como importação na balança comercial pelo BC, tem afetado as Contas Nacionais. "Há grande movimento de importação de bitcoins, afetando Contas Nacionais", disse.