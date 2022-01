Bolsa sobe aos 109,8 mil pontos, no maior patamar desde 21 de outubro; dólar cai 0,9%

O mercado nacional acelerou os ganhos perto do fim dos negócios desta quinta-feira, 20, com a Bolsa brasileira (B3) registrando nova máxima, perto da linha dos 110 mil pontos - no maior nível desde outubro. Já o dólar fechou em queda de 0,90%, a R$ 5,4165, após cair pontualmente para R$ 5,37. A melhora do humor no exterior, com Nova York operando em alta, ajuda no bom desempenho dos ativos.

O Ibovespa vem chamando a atenção de investidores estrangeiros nos últimos dias, com relatos de aportes robustos vindos do exterior. Além disso, o índice é ajudado hoje a pela recuperação do mercado americano de ações, após dois dias de queda. Em Nova York, o Dow Jones avança 0,58%, o S&P 500, 0,66% e o Nasdaq, 0,86%.

Às 17h16, o Ibovespa subia 1,21%, aos 109.321,35 pontos - na máxima do dia, o índice subiu 1,72%, aos 109.873,35 pontos, no maior nível intradia desde 21 de outubro. Entre as ações, Petrobras ON e PN acentuam ganhos acima de 1% na sessão, em alta perto de 1,3% cada, Na ponta do Ibovespa, destaque para mais um dia de recuperação para Banco Inter, com ganho de 16,40%

No câmbio, além da entrada de dinheiro para a Bolsa, o dólar é beneficiado pelos juros locais elevados, que tornam custoso o carregamento de posições compradas na moeda americana. Na mínima, a moeda americana desceu até R$ 5,3795, registrando o menor valor intradia desde 4 de outubro.

Lá fora, o índice DXY - que mede o desempenho do dólar frente a seis divisas fortes - subia 0,16%, aos 95,664 pontos, mas a moeda americana perdia fôlego na comparação com moedas de países emergentes e exportadores de commodities.

O mercado acompanha também as declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento no Santander. Ele observou ainda que a há uma onda esperada de alta de juros, mas que os mercados estão se acomodando bem às perspectivas de aperto monetário nos Estados Unidos.

No noticiário corporativo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que a produção da Petrobras cedeu no último mês do ano passado e fechou dezembro em queda de 1,8% em relação a novembro, totalizando 2,676 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed).