Bolsa tenta recuperar os 125 mil pontos; dólar cai a R$ 5,21

Após três perdas seguidas, a Bolsa sustenta leve ganho durante a tarde desta terça-feira, 20, ainda buscando se reaproximar dos 125 mil pontos - marca superada no melhor momento do dia, aos 125.101,18 pontos.

Às 14h49, o Ibovespa subia 0,22%, a 124.662,09 pontos, bem abaixo dos ganhos observados em Nova York, que chegam a 1,80% (Dow Jones). Já o dólar se fixou em terreno negativo e registrou mínimas seguidas nesta última hora, tocando novamente a casa de R$ 5,20. A moeda americana à vista cedia 0,61%, a R$ 5,2186; a máxima nesta sessão foi de R$ 5,2939. A Ptax fechou nesta terça-feira a R$ 5,2465, alta de 0,94% frente ao dia anterior.

As commodities metálicas fecharam em alta nesta terça, com investidores buscando oportunidades de compra após as quedas recentes. O petróleo também avança e favoreceu a virada das ações da Petrobrás.

Os mercados americanos seguiram em firme recuperação nos negócios da última hora, com os índices da bolsa de Nova York renovando máximas, todos em alta superior a 1%. O movimento é de recomposição de parte das perdas da véspera, embora o cenário ainda seja de cautela diante dos riscos de desaceleração da economia global, a partir da disseminação da variante delta do coronavírus, cuja transmissibilidade é superior às demais.

A reiteração pelo presidente Jair Bolsonaro de que pretende vetar o fundo eleitoral, elevado para R$ 5,7 bilhões na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), mantém o foco do mercado na cena política, que tem mostrado nas últimas semanas obstáculos ao avanço da agenda reformista.

Bolsonaro se defendeu mais uma vez das críticas pela redução do valor do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 250 em 2021. "Diminuiu porque não tem mais como se endividar", justificou em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Ele também voltou a dizer que o Bolsa Família receberá reajuste de pelo menos 50% até novembro.

No noticiário corporativo, para o Citi, a saída de Noël Prioux do cargo de diretor-presidente (CEO) do Grupo Carrefour Brasil é um movimento natural, considerando que o executivo fez parte da empresa por 37 anos, atuando no Brasil desde 2018. No entanto, o momento não é ideal à medida que o Carrefour está em processo de integração com o Grupo Big, sua maior aquisição até hoje, avalia o analista João Pedro Soares.