Dólar fica abaixo de R$ 5,10 com entrada de investidores estrangeiros; Bolsa cai

A entrada de investimentos estrangeiros no Brasil, apesar do cenário externo pouco favorável, faz o dólar operar abaixo da marca de R$ 5,10 nesta segunda-feira, 21, em queda desde o começo da manhã. Apesar do desempenho favorável do real, a Bolsa brasileira (B3) cai sem o apoio de Nova York, cujos mercados estão fechados em razão do feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos.

O real é destaque ante seus pares emergentes hoje, com o dólar tocando em R$ 5,08 nas mínimas de manhã. Às 16h37, o dólar era cotado a R$ 5,1011. No exterior - sem o apoio das negociações dos EUA -, o índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de seis moedas fortes, tinha baixa de 0,12%.

Leia Também Pacote de leis sobre combustíveis enfrenta resistência no Senado e votação pode ficar para março

Profissionais das mesas de câmbio afirmam que o fluxo cambial continua positivo, uma vez que as entradas de estrangeiros estimulam a venda da moeda por alguns exportadores também.

Graças ao fluxo positivo, a liquidez não diminuiu no câmbio tanto como se esperava por causa do fechamento dos mercados americanos. No entanto, segundo os operadores, as tensões entre Rússia e Ucrânia seguem no radar em meio a novas tentativas de conversas diplomáticas entre os presidentes americano e russo.

Hoje, porém, o Kremlin colocou em dúvida um suposto encontro entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e dos EUA, Joe Biden, para discutir a questão. A pressa para achar uma saída diplomática é grande entre os líderes dos principais países, principalmente após a agência Tass informar que Putin decidiu reconhecer a soberania das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk.

As bolsas europeias fecharam em queda, com algumas praças em baixa de mais de 2%, em meio aos desdobramentos da crise geopolítica envolvendo a Ucrânia. Já o petróleo ampliou seus ganhos e avança mais de 2%, uma vez que, um conflito na região pode diminuir a oferta de barris no mercado e elevar ainda mais os preços. Alguns analistas projetam que o barril, já na casa dos US$ 96, pode chegar aos US$ 100.

Por aqui, o Ibovespa cede 0,62%, aos 112.185,22 pontos. Com o resultado, o índice fica 0,01% negativo no mês. Entre as ações, Vale ON sobe 1%, enquanto as ações de siderurgia, que também contribuíam para amenizar as perdas vistas em bancos, com Itaú em baixa de 2,33% e Banco do Brasil, de 2%, passam a operar sem direção única - CSN sobe 1,79%, enquanto Gerdau cai 0,43% e Usiminas, 0,95%.