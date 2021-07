Bolsa segue abaixo dos 126 mil pontos, ponderando cenário político e econômico

A Bolsa sustenta os 125 mil pontos nesta quarta-feira, 21, pelo segundo dia consecutivo, acompanhando timidamente o impulso externo, com ganhos firmes na Europa e um pouco mais discretos em Nova York.

Às 13h52, o Ibovespa subia 0,24%, a 125.703,66 pontos, enquanto o dólar à vista cedia 0,34%, na cotação mínima do dia a R$ 5,2131. A Ptax fechou em leve alta de 0,10%, a R$ 5,2516. Em Nova York, os ganhos neste começo de tarde chegam a 0,77% (Dow Jones). No Brasil, as negociações em torno de uma pequena reforma ministerial, para atender o centrão e melhorar a sustentação do governo especialmente no Senado, é o contraponto à forte leitura da arrecadação federal.

Leia Também Com arrecadação em alta, Bolsonaro anuncia desbloqueio total no Orçamento dos ministérios

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, acertaram o desmembramento do superministério com a separação da área da Previdência e Trabalho, conforme o Estadão apurou. O acerto faz parte da estratégia para reforçar a sustentação política do governo no Senado, onde Bolsonaro tem sofrido forte pressão na esteira do avanço dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19.

O secretário especial da Receita Federal, José Tostes Neto, afirmou que a recuperação da arrecadação nos últimos meses traduz a retomada econômica no Brasil.“Mesmo se considerarmos os diferimentos, ainda assim temos crescimento significativo de arrecadação em 2021”, disse o secretário. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 137,169 bilhões em junho. O resultado representa um aumento real (descontada a inflação) de 46,77% na comparação com o mesmo mês de 2020.

A arrecadação federal de junho mostrou que os tributos ligados à atividade, como IPI (R$ 5,783 bilhões) e PIS/Cofins (R$ 27,374 bilhões), seguiram em bom ritmo graças à retomada econômica, à inflação e ao câmbio, mas os ligados ao faturamento de empresas e à renda de famílias ficaram aquém do esperado, afirma o economista Helcio Takeda, da Pezco.

No noticiário desta última hora, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) apoia a paralisação nacional dos caminhoneiros prevista para ocorrer a partir da meia-noite de domingo, 25. "O movimento é organizado pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC). Orientamos que se participe dos atos sendo celetista ou autônomo", disse ao Broadcast Agro o secretário nacional de Políticas Sociais e Acessibilidade da CNTTL, Carlos Alberto Litti Dahmer.

A Porto Seguro vai dar desconto de 10% na contratação de um de seus produtos de seguro de vida a pessoas que tiverem se vacinado contra a covid-19. Além disso, a carência na cobertura de morte por covid também será reduzida para estes clientes. De acordo com a seguradora, a condição especial é uma forma de incentivar a vacinação contra a doença.

Também no noticiário corporativo, o Bank of America (BofA) avalia que a Neoenergia apresentou resultados fortes e melhores que o esperado no segundo trimestre deste ano, com destaque para o Ebitda ajustado de R$ 1,7 bilhão, que apresentou alta anual de 64% (4% acima das expectativas do BofA).