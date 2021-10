Bolsa cai mais de 3% após acordo para alterar teto de gastos; dólar bate em R$ 5,68

A Bolsa brasileira aprofundou as perdas na tarde desta quinta-feira, 21, e chegou a cair para a casa dos 105 mil pontos. A piora do mercado ocorreu depois de o governo Jair Bolsonaro ter acertado uma mudança no teto de gastos que vai abrir um espaço de R$ 83,6 bilhões para despesas adicionais em 2022, ano em que o presidente buscará sua reeleição.

Leia Também Disputa por valor do Auxílio Brasil não termina depois que governo bancar os R$ 400

O Ibovespa recua desde a abertura do mercado, com a repercussão negativa da fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a "licença para gastar" para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400. A leitura de que o rompimento do teto de gastos acenado pelo governo leva à perda da credibilidade fiscal do País faz dólar e juros operarem em alta expressiva desde o início do dia. O mercado financeiro passou a apostar de forma majoritária em aumento de 1,50 ponto porcentual na Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na reunião da semana que vem.

Às 15h47, o principal índice da B3, o Ibovespa, tinha queda de 3,01%, chegando aos 107.489,53 pontos - pouco antes havia atingido os 105.713,81 pontos com recuo de 4,58%. O dólar subia 4,87%, sendo cotado a R$ 5,6650, depois de ter passado de R$ 5,68. O Credit Default Swap (CDS) de 5 anos do Brasil, termômetro do risco país, avançava 5,90% no começo da tarde, de acordo com a IHS Markit.

Na Bolsa, o recuo é liderado pelas ações ligadas a commodities metálicas, diante de renovadas preocupações no exterior a respeito de medidas restritivas na China para conter a produção de algumas matérias-primas, além do crise da Evergrande, que voltou ao radar.

No câmbio também pesa o temor de contágio dos problemas de liquidez da gigante do setor imobiliário chinesa. A Evergrande derrubou nesta quinta a maioria das Bolsas asiáticas, mas no Ocidente o impacto foi atenuado por dados de emprego e balanços corporativos nos Estados Unidos. Na Europa, as Bolsas caem moderadamente e, em Nova York, oscilam sem rumo único.

Ações em queda

Por volta das 14h30, nenhuma ação negociada na Bolsa brasileira subia. Além dos papéis de empresas ligadas a commodities, que acompanham o desempenho negativo das matérias-primas no exterior, as quedas mais fortes podem ser percebidas entre as ações mais sensíveis à alta de juros, como o setor imobiliário, cujo índice setorial perde mais de 4%.

Também estão entre as baixas mais significativas as ações de empresas de estatais, por serem mais sensíveis à percepção de risco. Assim, Banco do Brasil e Eletrobras registram quedas próximas de 4%, acima da média do mercado.