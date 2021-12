Dólar fecha a R$ 5,73, com investidor de olho na votação do Orçamento; Bolsa sobe

O andamento da votação do Orçamento, cuja primeira versão do texto foi aprovada nesta terça-feira, 21, em votação no Congresso, pressiona os ativos locais, mesmo apesar do desempenho positivo do mercado de Nova York, onde os índices sobem até 2%. Por aqui, o dólar passou o dia acima do patamar de R$ 5,70 - fechando em leve queda de 0,07%, a R$ 5,7388 -, enquanto a Bolsa brasileira (B3) tem apenas leve ganho.

O temor do mercado é de que na pressa para aprovar o Orçamento antes do recesso parlamentar, na quinta-feira, 23, sejam liberadas medidas que reforcem ainda mais a desconfiança de investidores e agentes no arcabouço fiscal do País. Após a leitura do parecer pelo deputado Hugo Leal (PSD-RJ) - que foi marcada por interrupções -, a Comissão Mista do Orçamento (CMO) do Congresso, aprovou o texto. Os parlamentares ainda vão analisar os destaques.

Um dos principais pontos de entrave envolvou o aumento salarial de policiais federais. Após pressão do presidente Jair Bolsonaro, os integrantes da CMO concordaram em colocar uma verba para reajustar o salário da categoria federais em 2022. O relatório deve trazer R$ 1,7 bilhão para a reestruturação de carreiras da segurança pública, ante verba de R$ 2,86 bilhões proposta pelo governo, segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast.

O temor é de que, ao conceder mais recursos para policiais, as contas públicas fiquem ainda mais pressionadas, o que pode abrir precedente para outras categorias, afirma André Rolha, líder de renda fixa e produtos de câmbio da Venice Investimentos. Ainda que avalie que partes do relatório devam manter o fiscal do País pressionado, ele diz que será pior se a aprovação do Orçamento ficar para o ano que vem. "Vai gerar estresse."

Já o fundo eleitoral deve ficar em R$ 4,7 bilhões no Orçamento de 2022, mais do que o dobro do destinado para o financiamento de campanha em 2018. Além disso, segue no radar a possibilidade de aumento no valor do Auxílio Brasil. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, não há espaço fiscal para uma eventual majoração do benefício, hoje estabelecido em R$ 400 até o final de 2022.

Às 17h02, o Ibovespa tinha leve alta de 0,53%, aos 105.635,28 pontos - desempenho bem abaixo de Nova York, onde Dow Jones sobe 1,57%, S&P 500, 1,75% e Nasdaq, 2,41%, com os três índices apagando o resultado ruim do dia anterior.

Em meio a preocupação de investidores com o cenário fiscal, nem mesmo o leilão de US$ 500 milhões à vista realizado pelo Banco Central ajudou o dólar a se distanciar da faixa de R$ 5,70 - variou entre a mínima diária a R$ 5,7123 e máxima a R$ 5,7543. "Faltam motivadores. A Bolsa não consegue andar, nem o dólar se enfraquecer", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jeffers Laatus, ao citar o Orçamento.

"O risco fiscal e os debates sobre o Orçamento geram incertezas e isso se reflete no nível do câmbio, pois não está muito claro como será usado espaço que foi gerado pela PEC dos precatórios", ressalta Alexandre Almeida, economista da CM Capital.