Dólar fecha a R$ 4,96, no menor valor desde junho do ano passado; Bolsa cai

Pela primeira vez desde junho, o dólar fechou em queda de 1,13%, cotado a R$ 4,9661 nesta terça-feira, 22, em sintonia com o recuo da moeda também no exterior, em um dia marcado pela fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell sobre o rumo da política monetária dos Estados Unidos. Apesar do desempenho da divisa americana e do bom resultado do mercado de Nova York, a Bolsa brasileira (B3) cedeu 0,38%, aos 128.767,45 pontos.

No exterior, o índice DXY, que mede o dólar ante divisas fortes e chegou a subir na parte da manhã, mas depois passou a cair, perdendo o nível de 92 pontos, enquanto em Nova York, o Nasdaq testou máxima histórica - no final, o índice fechou com ganho de 0,79%, renovando nova máxima histórica de fechamento, enquanto Dow Jones e S&P 500 subiram 0,20% e 0,51%.

Leia Também Entenda por que a moeda americana está em trajetória de queda

A antecipação nesta terça do discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, contribuiu para firmar percepção menos "hawkish" (política mais austera para evitar a inflação) do mercado quanto aos próximos passos do banco central americano. Investidores temiam uma retirada, antes do previsto, dos estímulos adotados pela autoridade monetária.

Em discurso na Câmara dos Representantes, Powell disse que a recuperação da economia dos Estados Unidos "ainda tem um longo caminho pela frente." Nesse cenário, ele comentou que o papel do Fed para combater a desigualdade passa por garantir a busca pelo máximo emprego, evitando um aperto monetário antes da hora adequada. O presidente do Fed disse ainda que não realizará uma alta "preventiva" dos juros, mas prometeu agir "se a inflação ficar muito elevada."

A fala vem em sintonia com comentários também moderados feitos por autoridades do Fed, como John Williams (Nova York), Robert Kaplan (Dallas) e, principalmente, James Bullard (St. Louis), que havia acendido luz amarela na sexta-feira ao mencionar a proximidade do início de retirada de estímulos - na segunda-feira, Bullard voltou atrás.

Nesta terça, Williams voltou a emitir sinais "dovish" (política de estímulo ao consumo para aquecer a economia), assim como a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, para quem também não é momento de retirar estímulos monetários, o que se refletiu na perda de força do dólar ante moedas fortes, como euro e libra, nesta terça.

Entre as ações, após ter avançado nos últimos dias, em consonância com a MP da privatização, cuja tramitação foi concluída na segunda, Eletrobrás ON e PNB tiveram moderada realização de lucros nesta sessão, em baixa respectivamente de 0,99% e 0,42% - no ano, acumulam ganhos de 37,22% e de 36,67%.

O dia também foi negativo para as ações de grandes bancos, principalmente após a notícia de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu propor a volta da tributação do lucro e dividendos com uma alíquota de 20%, maior do que os 15% inicialmente previstos. Vale ON subiu 1,17%, em dia também positivo para a maioria do setor de siderurgia, com ganhos de 0,93% para CSN ON.