Ativos domésticos têm dificuldade de se manter no terreno positivo em dia de cautela com Guedes

Uma leve melhora dos índices de ações da bolsa de Nova York foi percebida nos negócios da última hora da Bolsa, mas com dificuldade para tirar o Ibovespa do terreno negativo. No câmbio, também prevaleceu o viés negativo para o real ante o dólar, embora a alta da moeda americana ante a brasileira tenha sido leve. A cautela com o cenário político brasileiro e o temor de atraso no avanço de reformas é o que sustenta o comportamento mais conservador nos negócios.

Somente às 14h54, o Ibovespa inverteu o sinal e subiu 0,03%, a 125.962,99 pontos. Já às 15h26, o principal índice da B3 havia subido um pouco mais, aos 126.279,32 pontos (+ 0,28%). Em Nova York, todos os índices de ações operam em alta agora, embora o Dow Jones ainda oscile perto da estabilidade. Já o dólar à vista era negociado a R$ 5,2003, em alta de 0,17%. A divisa para liquidação em agosto subia 0,21%, aos R$ 5,2055.

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) realiza nesta tarde uma transmissão ao vivo com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro iniciou sua fala exaltando dados positivos da economia e afirmou que a agenda de reformas segue em ritmo satisfatório. Guedes dedica sua fala a justificar as propostas de mudanças tributárias, enfatizando que a ideia não é tributar mais as empresas, mas sim os seus donos. "Isenção de tributação de lucros e dividendos é jabuticaba. Só tem no Brasil, afirmou.

Também presente no evento, o deputado Celso Sabino (PSDB), relator da reforma do Imposto de Renda, disse que a matéria pode ser votada pela Câmara no mês que vem. "Agora, este ano, se Deus quiser em agosto, a gente vai entregar pela Câmara, a primeira, a reforma tributária do imposto de renda do nosso País", afirmou Sabino, acrescentando que a reforma tributária, quando aprovada, será uma das maiores molas de propulsão do desenvolvimento econômico e emprego.

No cenário externo, o Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta quinta-feira, 22, a aprovação de um conjunto de reformas na estrutura de empréstimos. Segundo comunicado, o objetivo é intensificar o apoio a países de baixa renda em meio à pandemia de coronavírus. As mudanças incluem um aumento de 45% nos limites para acesso ao crédito por esses governos e a manutenção dos juros dessas operações em 0%. No ano passado, o empréstimos a nações pobres disparou mais de 8 vezes na comparação com o período de 2017 e 2019 e deve continuar crescendo, de acordo com o FMI.