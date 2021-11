Bolsa vira e renova a mínima; dólar fecha em queda

A Bolsa está perto da mínima da sessão nesta tarde de segunda-feira, 22. O Ibovespa, que chegou a atingir os 104,6 mil pontos na máxima está agora no nível dos 102,5 mil pontos, não muito distante dos menores níveis vistos nas três sessões anteriores, em tarde também marcada por pressão nos Treasuries.

Já os juros futuros já ampliavam a alta e renovavam máximas em alguns contratos durante participação do secretário Especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, em audiência no Senado sobre a PEC dos precatórios. O Ministério da Economia revisou o impacto da PEC dos precatórios e calculou um espaço maior no teto de gastos em 2022, mudando a projeção de folga R$ 91,6 bilhões para R$ 106,1 bilhões.

Acompanhando o movimento, o dólar à vista também passou a subir, na casa de R$ 5,60, mas, depois, encerrou o dia em queda frente ao real. O dólar ampliou ganhos na comparação com as divisas mais competitivas do mundo, em meio à escalada dos juros dos Treasuries. O movimento repercute ainda a indicação de Jerome Powell para um segundo mandato à frente do Federal Reserve (Fed, o BC americano).

Às 17h07, a Bolsa estava em queda de 0,28%, aos 102.748,36 pontos. Já o dólar terminou em queda de 0,27%, cotado a R$ 5,5936.