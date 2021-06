Mesmo com dólar abaixo de R$ 5, Bolsa recua aos 128,6 mil pontos

Mesmo com o dólar se acomodando pelo segundo dia consecutivo abaixo do limiar de R$ 5, a Bolsa brasileira (B3) segue em queda, no patamar dos 128 mil pontos, acompanhando o mau humor do mercado de Nova York. Nesta quarta-feira, 23, investidores seguem preocupados com o futuro da política monetária dos Estados Unidos, após um dirigente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) voltar a defender o aperto dos estímulos adotados durante a pandemia.

Ontem, o presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell, acalmou o mercado ao dizer que não planejava fazer uma alta "preventiva" dos juros, pois o processo de recuperação da economia americana ainda tinha um longo caminho pela frente. Hoje, no entanto, Raphael Bostic, presidente da distrital de Atlanta do Fed, disse que antecipou sua previsão para o início do ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos. Ele agora prevê uma elevação da taxa básica de juros no fim de 2022 - e não apenas em 2023, como já havia sido anunciado pela autoridade monetária -, e outras duas em 2023.

Além disso, o dirigente também defendeu dar início ao processo de redução das compras de ativos e apontou, inclusive, que vários meses de dados "fortes" de emprego podem abrir as portas para a retirada dos estímulos. Ontem, Powell disse que o mercado de trabalho ainda se recuperava da pandemia.

A fala de Bostic azedou o mercado, uma vez que o dirigente tem direito a voto nas reuniões do Fed. Em resposta, o mercado de Nova York ficou misto e os índices perderam o fôlego, com Dow Jones em queda marginal de 0,01%, enquanto S&P 500 sobe apenas 0,09% e o Nasdaq tenta sustentar ganho de 0,2%.

O desempenho também afeta o Ibovespa, que virou o sinal e passou a cair 0,12%, aos 128.610,90 pontos às 16h32. Nem mesmo o recuo de 0,04% do dólar, cotado a R$ 5,9642, favorece os negócios do mercado brasileiro - na mínima, a moeda bateu em R$ 4,93. À exceção de Vale ON, que subia 1,45% e de Petrobrás ON e PN, com altas de 0,85% e 0,76% cada, as principais ações da Bolsa caem perto do final do pregão. Eletrobrás PNB cede 1,90%, enquanto os papéis do setor bancário operam em baixa.

Também há certa tensão no ambiente interno. No Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão criticou novamente a forma como o governo federal se comunicou com a população durante a pandemia do novo coronavírus. Mourão disse nesta quarta-feira que informar corretamente é um "princípio de liderança" e citou a distribuição de notícias falsas. "Tem muita coisa que circula pela internet. Umas são verdadeiras, outras nem tanto. Nessas horas, tem que ter uma informação precisa e veraz, para que as pessoas entendam o que está acontecendo", disse.

Ainda em Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que há instrumentos mais efetivos que o Refis, programa amplo de regularização tributária, para lidar com a dívida das empresas. Segundo o ministro, há um olhar especial para pequenas e médias empresas que teriam dificuldade de pagar a renegociação com a Receita Federal. Ele lembrou que o Refis é defendido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que tem "um olhar especial" para as empresas.

Já em São Paulo, o governador João Doria comentou que a vacinação na capital paulista foi retomada às 8h desta quarta-feira, após ter sido suspensa na terça, por falta de doses disponíveis.O governador apontou que outras seis cidades também tiveram que suspender a vacinação devido à falta de imunizantes, mas os procedimentos já foram retomados.

A Ativa Investimentos elevou a projeção de aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2021 de 5,3% para 5,7%. Em nota, o economista-chefe da instituição, Étore Sanchez, informou que a revisão foi motivada pela premissa da bandeira vermelha 2 em dezembro de 2021, quando sua expectativa era de retorno à bandeira vermelha 1.