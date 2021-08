Exterior influencia a leve queda do dólar, mas não é suficiente para deixar a Bolsa no positivo

O dólar à vista perdeu força no começo da tarde desta segunda-feira, 23, e voltou a operar em leve queda, alinhando-se ao movimento de enfraquecimento da moeda americana tanto em relação a divisar fortes como emergentes, com o peso mexicano e o rand sul-africano, tidos como pares do real. O ambiente externo, porém, não é o suficiente para ajudar a Bolsa, que segue pressionada por causa dos riscos políticos domésticos.

Mais cedo, o dólar operou em alta firme e chegou a tocar a casa de R$ 5,40, com investidores recompondo posições defensivas em meio ao aumento da percepção de risco por conta da crise político-institucional doméstica. Com mínima a R$ 5,4360 e máxima a R$ 5,4022, às 13h31, o dólar à vista era negociado a R$ 5,3772, em queda de 0,14%. O dólar futuro para setembro oscilava -0,01%, a R$ 5,38250.

Já o Ibovespa passou a estender perdas por não conseguir acompanhar a sessão positiva desde a Ásia à Europa e aos Estados Unidos, com forte recuperação especialmente no petróleo, em alta acima de 5% para o Brent e o WTI nesta segunda. Ainda que a aversão a risco lá fora tenha refluído, aqui o enfraquecimento político do governo mantém o mercado na defensiva quanto ao fiscal, em meio a uma reforma de imposto polêmica e governadores articulando frente única ante ameaças percebidas à democracia.

Às 14h08, o principal índice da B3 seguia em baixa de 0,35%, a 117.662,93 pontos. Na mínima do dia, o Ibovespa retrocedeu aos 117.062,04 pontos, em queda de 0,84%, ainda bem distante da mínima intradia da semana passada, de 114,8 mil pontos, então no menor nível desde 29 de março. Já o dólar à vista passava a ceder 0,03%, a R$ 5,3832, tendo chegado na máxima do dia a R$ 5,4022. A correção do Ibovespa é limitada pelo bom desempenho de Petrobras (ON +2,80%, PN +2,03%), em dia de forte recuperação para o Brent, que se reaproxima agora de US$ 69 por barril.

Nesta segunda, o governador de São Paulo, João Doria, afastou um comandante da PM por simpatia aos apelos por insurgência, fator que deve ganhar relevância à medida que se aproxima o 7 de setembro, especialmente tensionado este ano pelo acirramento da disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e a cúpula do Judiciário.

Nesta última hora, o vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou que o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, entregue por Bolsonaro ao Senado na última sexta, faz parte da "luta política" e revela o "momento político de desgaste". "É um processo previsto pela Constituição", minimizou.