Bolsa segura os 114 mil pontos, o melhor nível desde o dia 16

A Bolsa se mantém acima do limiar de 114 mil pontos na tarde desta quinta-feira, 23, alinhando o terceiro ganho consecutivo, no que seria sua melhor sequência desde o intervalo entre 20 e 22 de julho, a última vez em que conseguiu enfileirar três altas.

Entre o dia 8 de setembro, quando cedeu 3,78%, e o dia 20, em que marcou a segunda maior queda do mês (-2,33%), o Ibovespa registrou sete perdas, cinco das quais em sequência, no que foi sua maior série negativa desde janeiro. No intervalo de forte correção entre 8 e 20 de setembro, o Ibovespa obteve ganhos em apenas duas sessões, nos dias 9 (+1,72%) e 13 (+1,85%).

Na máxima desta sessão, renovada seguidamente na última hora, o principal índice da B3 atingiu os 114.323,14 pontos, alta de 1,82%, melhor nível intradia desde a abertura do último dia 16 (115.061,97). Em Wall Street, os ganhos chegavam a 1,62% (Dow Jones), em dia de desempenho majoritariamente positivo desde a Ásia à Europa. Já o dólar à vista era negociado em baixa de 0,22%, a R$ 5,2922. A taxa Ptax fechou cotada em R$ 5,2891, alta de 0,20% em relação à sessão anterior, quando encerrou a R$ 5,2783.

A redução da volatilidade em torno de receios sobre a economia chinesa, que se conjugou também a alguma correção recente nos índices americanos, os quais vinham de longa série de renovação de máximas, abre caminho para o Ibovespa, ainda depreciado no ano (-4,1%), recuperar terreno perdido. Na sessão, os ganhos se distribuem pelos setores e empresas de maior peso no índice, em especial os que foram muito penalizados pelas dúvidas sobre a China e a correção do minério de ferro, como siderurgia (Usiminas PNA +8,33%, Gerdau PN +6,10%). Após o Copom, os ganhos nas ações de grande bancos chegam hoje a 4% (Bradesco PN).

Nesta última hora, os juros futuros de médio e longo prazos também bateram máximas, ampliando o ritmo de alta visto mais cedo. Profissionais de renda fixa afirmam que as taxas acompanham a curva americana, onde os rendimentos dos Treasuries também aceleraram o avanço para as máximas do dia, neste começo de tarde.

No noticiário externo, os líderes do Partido Democrata no Congresso dos Estados Unidos afirmaram nesta quinta-feira que a Câmara dos Representantes, o Senado e a Casa Branca chegaram a um acordo sobre como financiar o pacote de US$ 3,5 trilhões proposto pelo presidente americano, Joe Biden. A proposta prevê investimentos sociais e focados no combate à mudança climática.

No Reino Unido, a Capital Economics afirma que o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) mostrou mais cedo estar mais próximo de elevar os juros. Com isso, a consultoria diz que mudou sua avaliação de que uma alta na taxa do Reino Unido viria apenas em 2023, prevendo agora que isso possa ocorrer "no início de 2022".