Bolsa ganha fôlego com melhora do humor do mercado, mas dólar fecha em alta

A perspectiva de que o texto da PEC dos precatórios deve ser fechado nesta terça-feira, 23, pelo relator, o senador Fernando Bezerra (MDB-PE), melhorou o humor do mercado. Nas ações, o Ibovespa renovou máxima da sessão durante a tarde, aos 103.692,36 pontos. No dia anterior, a Bolsa fechou no menor nível desde novembro de 2020.

Embora tenha caído um pouco, às 16h49, aos 103.051,99 pontos, o Ibovespa ainda opera com ganho de 0,91%, com Petrobras e Vale acentuando ganhos.

Ações de grandes bancos também puxavam o principal índice, depois de operar morno e com sinais mistos na maior parte do pregão.

O dólar também se favoreceu da melhora de humor com a cena fiscal e desacelerava o avanço ante o real. Ainda assim, fechou em alta de 0,27%, cotado em R$ 5,6087.