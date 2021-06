Dólar cai a R$ 4,90 e Bolsa sobe com anúncio de Biden sobre infraestrutura

O dólar recuou aos R$ 4,90 e a Bolsa brasileira (B3) reacelerou a alta nesta quinta-feira, 24, num movimento orquestrado com a valorização das Bolsas em Nova York, que reagiram ao pronunciamento do presidente americano, Joe Biden, sobre o acordo bipartidário para a proposta de legislação que prevê investimentos em infraestrutura.

Durante entrevista coletiva, Biden admitiu que conseguiu apoio da oposição republicana para apenas parte de sua agenda nessa frente, mas disse que pretende aprovar o pacote e tentar unir seu Partido Democrata para garantir também outros pontos, como mais investimentos no setor de educação.

De acordo com o comunicado da Casa Branca, o pacote com apoio bilateral é de US$ 1,2 trilhão. Biden elogiou o papel que a iniciativa pode ter na geração de empregos e também para aumentar a competitividade do país. Segundo ele, autocracias, como a Rússia ou a China, têm realizado grandes investimentos, portanto as democracias precisam ser capazes de competir nessa frente.

Às 16h28, o dólar à vista era vendido a R$ 4,9077, em queda de 1,14%. O Ibovespa subia 0,51% aos 129.104,14 pontos. Já em Nova York, o Dow Jones sobe 0,98%, enquanto o S&P 500 tem ganho de 0,58% e o Nasdaq avança 0,63%.

Mas a cautela segue no ar com a permanência do tom duro do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em St. Louis, James Bullard, dizendo que o mercado "precisa saber" que um cenário de inflação "mais persistente" pode acontecer. O presidente da distrital do Fed de Dallas, Robert Kaplan, também voltou a defender que a autoridade monetária deve ajustar o programa de compra de títulos públicos "mais cedo do que mais tarde'.

Para os próximos cinco anos, a Oxford Economics prevê o que chama de "terceira era da inflação". Em vez de uma mudança no regime monetário dos países, as transformações causadas pela covid-19 provocarão um período de inflação e taxas de juros um pouco mais altas do que na década passada, diz a consultoria. Ainda assim, os bancos centrais manterão as expectativas de inflação bem ancoradas.

Do noticiário doméstico, o destaque é a crise hídrica. Sem chuvas nos últimos dias e sem previsão de melhora nos próximos meses, os reservatórios das usinas hidrelétricas do subsistema Sudeste/Centro-Oeste caíram em média ontem para abaixo do patamar de 30% que mantinham desde o início do mês, chegando a 29,8%, segundo dados do Operador Nacional do Sistema (ONS). Na média, o Sistema Interligado Nacional (SIN) registrava 40,1% de armazenagem de energia nas hidrelétricas.

Entre as notícias corporativas no Brasil, o Bank of America avalia em relatório que a decisão do BB Seguridade de aprovar um aumento de capital de R$ 600 milhões para a Brasilprev, apesar de ter sido por precaução, reforça a percepção de que os valores levantados na operação de novembro, de R$ 1,2 bilhão, já foram consumidos. E o Fleury divulgou que começou a restabelecer esses sistemas em hospitais, segmento que foi priorizado desde o início em face da “criticidade” na assistência a pacientes internados. /COLABOROU GABRIEL BUENO DA COSTA