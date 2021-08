Dólar amplia queda e mantém real como moeda de melhor desempenho; Bolsa sobe 2,4%

O dólar voltou a acelerar o ritmo de queda nos negócios desta terça-feira, 24, caindo para R$ 5,24 na mínima do dia, baixa de 2,5%. O dia é correção para os ativos domésticos, com a Bolsa brasileira (B3) operando em alta de mais de 2,4%, aos 120 mil pontos. Por aqui, o risco de rompimento do teto de gastos fica em segundo plano.

A queda do dólar ocorre em meio ao maior enfraquecimento da moeda americana no exterior, em dia de alta das commodities e forte apetite ao risco. O real, que vinha sendo mais penalizado que seus pares nos últimos dias, lidera com folga nesta terça os ganhos frente à moeda americana.

Às 16h27, o dólar à vista era negociado a R$ 5,2573, em queda de 2,36% - na mínima do dia, a moeda bateu em R$ 5,2487, baixa de 2,48%. O Ibovespa subia 2,43%, aos 120.317,87 pontos, com alta quase generalizada entre as ações. Em Nova York, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq sobem 0,22%, 0,28% e 0,61% cada.

O recuo do dólar favorece os demais ativos do exterior. Os contratos futuros de petróleo voltaram a fechar em alta, estendendo os ganhos da sessão anterior, com ganhos de até 3,35% para o Brent. Já o ouro com entrega prevista para dezembro avançou 0,12%.

Segundo operadores, há um movimento de redução da posições defensivas por parte de investidores locais, na esteira do discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com aceno para a solução da questão do precatórios com a manutenção do teto de gastos. Dentro do governo, porém, técnicos já estudam retirar parte da dívida da regra do teto.

A consultoria Capital Economics afirma em relatório que a recente recuperação das moedas emergentes será de curta duração e a maior parte delas cairá ao longo deste ano. A consultoria explica que o desempenho depende do quadro doméstico de cada economia. "As divisas de países com forte crescimento e bancos centrais hawkish permanecem quase inalteradas em relação ao dólar, enquanto aqueles com economias mais fracas e/ou formuladores de políticas mais dovish têm enfrentado dificuldades", explica o analista Jonathan Petersen.

