Bolsa limita perdas com leve reação em Nova York

Após relativa distensão nos últimos dias, a retomada da percepção de risco sobre a China mantém os mercados globais na defensiva desde a manhã desta sexta-feira, 24, afetando o Ibovespa, que ainda assim consegue preservar leve ganho no período, de 1,73%, vindo de perdas nas três semanas anteriores (de 2,49%, 2,26% e 3,10%, da mais recente para a mais antiga, ou seja, negativo desde a virada de agosto para setembro). Ligeira reação em Wall Street, com Dow Jones e S&P 500 flutuando para o positivo, contribui para o índice da B3 moderar as perdas da sessão nesta última hora.

Investidores globais que possuem títulos da Evergrande em dólares não receberam o pagamento de juros que deveria ter sido feito na quinta. A companhia tinha que pagar US$ 83,5 milhões em juros sobre títulos com valor de face de US$ 2,03 bilhões. A empresa pode fazer os pagamentos depois do prazo: há carência de 30 dias antes que os detentores dos títulos possam declarar inadimplência. Pagamento perdido abriria espaço para o que poderia ser o maior default de um título em dólar já cometido por empresa na Ásia, conforme relato da Dow Jones Newswires.

Assim, com aversão a risco reforçada pela proibição da China à negociação de criptomoedas - pressionando para baixo o valor das moedas virtuais -, os setores e empresas de maior peso no Ibovespa, que mostravam na quinta uma recuperação em geral bem distribuída, voltam a cair nesta última sessão da semana, ainda que moderadamente, devolvendo parte da recuperação do dia anterior, à exceção de Petrobras (ON +0,87%, PN +0,63%), em dia positivo para os preços do petróleo.

Às 15h30, o índice de referência da B3 limitava as perdas do dia a 0,73%, aos 113.227,45 pontos. A máxima da sessão aconteceu durante a abertura, quando o índice marcava 114.062,20 pontos. A mínima foi aos 112.504,99 pontos. Já o dólar à vista seguia em alta de 0,45%, a R$ 5,3465.

Um dia depois de pedir à população, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que tome banho frio como forma de economizar energia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que o governo federal enfrenta a crise hídrica "com planejamento, seriedade e transparência". A declaração foi feita em vídeo gravado para um painel de evento virtual da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre transição energética, que não constava da agenda oficial do chefe do Executivo.

No cenário internacional, a presidente do Federal Reserve de Kansas City, Esther George (neste ano , sem voto no Fomc), disse que é possível que as taxas de juros fiquem baixas por mais algum tempo, mas espera que não mais do que o preciso. "Não quero que fiquemos com juros mais baixos e por mais tempo do que necessário", afirmou em evento do Instituto Americano de Empreendedorismo.

Após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de setembro (1,14%), o Barclays elevou a projeção para inflação medida pelo IPCA este ano de 8,2% para 8,7%, quase 3,5 pontos porcentuais acima do teto da meta de 5,25%. Em relatório, o banco também reforçou os riscos de alta para a aposta da taxa Selic no fim do ciclo, atualmente em 8,50%.