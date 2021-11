Ativos locais melhoram após divulgação da dívida, e Bolsa encerra em alta de 0,83%

Os ativos do mercado financeiro local mostrou leve melhora em sua performance durante a tarde desta quarta-feira, 24. A Bolsa conseguiu imprimir ritmo maior de ganhos, e se firmou até o final na marca dos 104 mil pontos, mesmo sem sinais mais concretos vindos do mercado acionário em Nova York, principalmente puxada pelas blue chips (ações de maior valor de mercado) em bloco, com destaque para Vale. O real acelerou a marcha frente ao dólar, que fechou em queda.

O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública, Luis Felipe Vital, disse que em outubro houve percepção de inflação maior e crescimento global menor, com pressões de energia e Bancos Centrais se preparando para retirada de estímulos. O mercado de juros ficou bastante pressionado no Brasil, com as partes curtas da curva reagindo a mudanças de expectativas de política monetária, e as longas reagindo ao noticiários local. "A PEC dos Precatórios e ajustes no teto de gastos se traduziram em juros mais altos", disse, lembrando que os vencimentos em 12 meses são os menores desde março de 2020.

Também nesta quarta, o líder do governo e relator da PEC dos Precatórios no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), protocolou o parecer da proposta com as alterações anunciadas na terça, mantendo um limite para o pagamento de precatórios - dívidas que o governo é obrigado a pagar depois de condenações judiciais - e a mudança na regra de cálculo do teto de gastos a partir do próximo ano.

No plano corporativo, a Fitch Ratings reafirmou a nota BBB da Vale, com perspectiva estável, em relatório divulgado há pouco. De acordo com comunicado da agência de classificação de risco, a manutenção reflete "esforços" da companhia "para mitigar o risco de rompimentos de barragens e os impactos que eles podem ter sobre o meio ambiente e as comunidades vizinhas", baixa alavancagem e fluxo de caixa livre forte.

O Ibovespa ganhou 0,81% e encerrou aos aos 104.514,19 pontos. O dólar à vista terminou em queda de 0,25%, cotado em R$ R$ 5,5948.