Em reação à reforma tributária, Bolsa recua 1,7% e dólar sobe a R$ 4,93

A Bolsa brasileira (B3) fechou com queda forte de 1,74% nesta sexta-feira, 25, aos 127.255,61 pontos, após a entrega da parte sobre Imposto de Renda da reforma tributária pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente da Câmara, Arthur Lira. No câmbio, o dólar também foi afetado pela proposta e subiu 0,67%, cotado a R$ 4,9377. Além disso, os desdobramentos da CPI da Covid, que apura um suposto superfaturamento na compra de vacinas, também foram monitorados.

"Como esperado o mercado não gostou num primeiro momento da proposta de reforma tributária divulgada hoje, afinal se fala ali de tributação de dividendos e alteração na tributação de FIIs (fundos imobiliários)", cita em nota o economista-chefe da Necton, André Perfeito. Contudo, ele vê com bons olhos a simplificação de alíquotas e a correção da tabela do IR, afirmando que ainda não é possível saber o efeito estimado na arrecadação.

Leia Também Imposto de Renda: Veja como a nova tabela do IR proposta pelo governo afeta quanto você paga

Segundo a proposta da reforma tributária, fica em 20% a tributação de lucros e dividendos. Já as aplicações de em renda fixa e variável terão alíquota única de 15%. Ainda sobre o tema, o aumento da isenção do IR das pessoas físicas era uma promessa antiga do presidente Jair Bolsonaro. Ele falava em isentar quem ganha até cinco salários mínimos (atualmente, R$ 5.500), mas a proposta não chegou nem na metade desse valor (R$ 2.500).

Na mínima do dia, o Ibovespa caiu aos 126 mil pontos - o índice encerra a semana com perda de 0,90%. Na máxima, o dólar foi aos R$ 4,9742, alta de 1,41%. O pico se deu em meio ao depoimento do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e de seu irmão, servidor do Ministério da Saúde, na CPI, que investiga suposto superfaturamento em proposta de compra da vacina indiana Covaxin pelo governo Bolsonaro. Segundo operadores, os agentes correm para o dólar em uma postura mais defensiva, diante de eventuais desdobramentos políticos das falas dos irmãos Miranda.

Ainda no cenário interno, a ministra do STF Cármen Lúcia determinou nesta sexta-feira, 25, que o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles entregue o passaporte à Polícia Federal. O aliado do presidente Jair Bolsonaro deixou o governo federal nesta quarta, 23, sob suspeitas de envolvimento em crimes de obstrução de investigação ambiental, advocacia administrativa e tem seu nome envolvido no contrabando de madeira nativa da Amazônia.

Salles foi elogiado novamente pelo presidente nesta sexta, que disse não saber por que um de "seus melhores ministros"pediu para deixar o cargo. Numa entrevista coletiva em que novamente atacou verbalmente profissionais da imprensa ao fazerem perguntas sobre vacina anticovid, Bolsonaro elogiou o ex-ministro. "Salles é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da agricultura do Brasil. Você não vê mais aquela sanha de multar no campo. A multa existe, tem que ser aplicada, mas não é a primeira arma a ser usada”, disse.

Nos Estados Unidos, o presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em Boston, Eric Rosengren, reiterou o argumento de que a escalada recente da inflação americana é temporária e corresponde, em parte, à reprecificação das mínimas observadas durante a pandemia. "Não acho que a inflação será um problema no ano que vem", disse, durante evento virtual. No entanto, alertou para os riscos decorrentes de períodos prolongados de política monetária relaxada. "Temos que pensar nos efeitos colaterais de juros baixos por longo tempo", advertiu.

E a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira que o pacote de infraestrutura do presidente americano, Joe Biden, "não está em risco", mas ponderou que há trabalho pela frente para aprovar a proposta no Congresso. Em resposta, a Bolsa de Nova York sobe forte, com Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq avançando 0,77%, 0,36% e 0,02% cada. /COLABOROU SIMONE CAVALCANTI