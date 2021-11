Com baixa liquidez no exterior, ativos locais mantêm performance positiva

Com a liquidez reduzida pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 25, onde os mercados estão fechados, os ativos locais seguiam mostrando performance positiva, com o real se apreciando frente ao dólar, ainda que no exterior o comportamento das moedas pares fosse misto. Já o Ibovespa tentava defender a marca dos 106 mil pontos, um avanço de cerca de 1,5 mil pontos ante o fechamento do pregão da véspera, com o apoio da alta das ações de Petrobras após apresentação de seu Plano Estratégico para o período 2022-2026.

No noticiário doméstico, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família do governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou que a Casa vai tentar passar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios na próxima semana. "Mas não posso garantir", disse.

Às 16h24, o Ibovespa ganhava 1,14%, aos 105.705,92 pontos, com Petrobrás PN subindo 4,12% e ON, 3,99%. Enquanto isso, o dólar à vista recuava 0,51%, cotado a R$ 5,5665.