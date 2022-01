Bolsa de Nova York cai e segura ganhos do Ibovespa; dólar recua

As Bolsas em Nova York viraram para o negativo e registraram as mínimas do dia perto do final dos negócios desta quinta-feira, 27, movimento que respinga na Bolsa brasileira (B3), onde os ganhos estão contidos. Já o dólar, que mais cedo rompeu o piso de R$ 5,40, diminuiu o ritmo de queda e tocou na casa de R$ 5,43, em meio ao aumento dos ganhos da moeda americana no exterior.

O índice DXY - que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis divisas fortes, como euro, libra e iene - operava perto das máximas, na casa de 96,200 pontos. Os Treasuries, títulos da dívida pública americana, tem desempenho misto - o papel com vencimento para dois anos sobe 3%, mas o de dez anos, cai 1,78%.

Às 16h24 em Nova York, o Dow Jones perdia 0,19%, S&P 500 cedia 0,62% e o Nasdaq recuava 1,12% - o índice segue como o mais afetado pelo discurso mais duro do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), já que entre as ações, as do setor de tecnologia são vistas como as mais vulneráveis em um cenário de aperto da política monetária.

Ontem, Jerome Powell, presidente do Fed, praticamente confirmou a elevação de juros nos Estados Unidos em março e deu ainda pistas sobre o formato de ajuste a ser implementado pela autoridade monetária depois do primeiro trimestre.

O presidente do BC dos EUA não descartou elevação sequencial de juros nem negou que possa hever aumentos em todas as reuniões de 2022 - algo distinto do que preveem, por exemplo, os grandes americanos, que projetam quatro altas este ano, intercaladas com encontros do comitê sem alteração nas taxas.

Por aqui, no mesmo horário, o Ibovespa reduzia o ritmo de alta a 0,63%, aos 111.979,64 pontos - no melhor momento do dia, o índice subia forte, aos 113 mil pontos. No câmbio, o dólar à vista recuava 0,19%, cotado a R$ 5,4309.

A Fitch Ratings estima, em relatório, que as atuais pressões inflacionárias devem aumentar a demanda por títulos de dívida atrelados à inflação e, em um período mais longo, o envelhecimento das populações criará uma "demanda estrutural robusta por fundos de pensão.

Em relatório, a consultoria Capital Economics estima que o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) deve subir os juros de 0,25% para 0,50% em sua reunião na próxima semana e elevar a taxa básica em quatro vezes neste ano.

Por aqui, o Tesouro Nacional confirmou a divulgação do resultado primário do Governo Central de 2021 nesta sexta-feira, 28, às 14h30. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falará sobre o desempenho das contas públicas às 15h, seguido por entrevista coletiva do secretário do Tesouro, Paulo Valle.

Do lado corporativo, o Estadão/Broadcast apurou com fontes que a oferta subsequente de ações (follow on) anunciada nesta quinta-feira pela Arezzo, que abriu o capital em 2011, deve se traduzir em mais aquisições de marcas digitais para compor o portfólio da companhia, como foi o caso dos nomes como Carol Bassi e BAW.